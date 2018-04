LIVE Umana Reyer Venezia-Sidigas Avellino in diretta

LIVE Tirreno-Adriatico 2018 - sesta tappa in DIRETTA : Numana-Fano. Spazio ai velocisti - tutti contro Marcel Kittel : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Numana-Fano, sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2018. La Corsa dei due Mari è giunta alla penultima frazione, 153km da percorrere adatti ai velocisti: sulla carta si dovrebbe arrivare in volata. Il viaggio verso l’Adriatico si sta per concludere, giornata interamente dedicata agli uomini jet con gli ultimi 50km totalmente piatti. Marcel Kittel andrà a caccia della vittoria dopo essere imposto ...