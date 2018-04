Lite a colpi di spray urticante in discoteca : Lite a colpi di spray al peperoncino in discoteca. E' stata una 22enne di origini romene, residente a Roma e incensurata, a tirarlo fuori dalla borsetta e a spruzzarlo sul viso di altre ragazze con ...

Nasa : il satelLite impazzito colpirà l'Italia? Ecco una foto dell'oggetto : Da anni ormai si attende il rientro della stazione spaziale Tiangong-1 e ora mancano poche ore all'impatto con il suolo del satellite cinese impazzito. Finalmente siamo anche a conoscenza del luogo in cui potrebbero cadere alcuni detriti qualora Tiangong-1 non si disintegrasse completamente a contatto con l'atmosfera. Gli scienziati che si stanno interessando all'evento hanno anche rilasciato dei consigli su come comportarsi qualora dei detriti ...

Milano Lite al centro profughi - migrante colpisce a pugni dipendente/ Ultime notizie San Zenone : 60enne grave : Milano lite al centro profughi, migrante colpisce dipendente: pugno in testa ad un 60enne egiziano, ridotto in fin di vita; 19enne arrestato sarà processato per direttissima.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 13:18:00 GMT)

Giovane nigeriano ucciso a Brindisi - indagata la compagna : “Lo ha colpito dopo una Lite” : Un cittadino nigeriano di 23 anni, Callistus Imoyera, è stato ucciso con coltellate al torace in un appartamento nel centro di Brindisi. Per l’omicidio risulta indagata una Giovane donna, convivente e connazionale della vittima. Lo avrebbe ucciso dopo una lite.Continua a leggere

Lite Nani - rissa sull’aereo : il calciatore della Lazio colpito da un tifoso [VIDEO] : Lite Nani – La Lazio è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Cagliari ma nelle ultime ore bisogna fare i con il caso Nani. Volo ad alta tensione quello di rientro dalla trasferta in Sardegna, Lite tra il calciatore della Lazio ed un tifosi biancoceleste, l’accusa è stata quella di non impegnarsi al massimo. Nani ha reagito alle provocazioni, spintoni tra i due e per poco non scattava la rissa. A dividere i due sono ...

Ascoli Piceno - Lite in famiglia per eredità. Aggredisce la sorella a colpi di spranga in testa : è in condizioni gravissime : Una lite, la discussione che degenera, lui che impugna una spranga e Aggredisce la sorella colpendola ripetutamente alla testa fino a ridurla in fin di vita. È finita in tragedia una lite in famiglia avvenuta nel pomeriggio di sabato nelle campagne di Cupramarittima, in provincia di Ascoli Piceno. L’uomo, un agricoltore 56enne, dopo aver aggredita la donna, 58 anni, ha lui stesso chiamato i carabinieri. La vittima, trasferita in ...

Milano - Lite a colpi di coltello : grave un ragazzo di 27 anni : Ricoverato in codice rosso al Niguarda, l'altro è al Fatebenefratelli con una ferita che lo ha sfregiato da orecchio a bocca. Pare che il movente sia un...