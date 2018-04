L' Italiano Riccardo Romiti è all' interno del video di Blizzard per il ventesimo

eurogamer

(Di domenica 1 aprile 2018) Starcraft compie vent'anni, vent'anni di battaglie tra Terran, Protoss e Zerg; icone divenute leggenda nel panorama del gaming mondiale come Sarah Kerrigan, Tassadar e soprattutto Jim Raynor, iconico eroe della resistenza terrestre che ha ispirato nella scelta del suo nome di battaglia"Reynor", uno dei più forti giocatori di Starcraft 2 al mondo a soli 15 anni.festeggia uno dei suoi giochi più amati con uncommemorativo, e siamo lieti di annunciare che anche "Reynor" è stato chiamato a testimoniare l'amore per il gioco. Vi invitiamo per tanto a guardare con noi il"Starcraft è vita", una vera e propria lettera d'amore a quello che dopo 20 anni di onorata carriera è ad oggi uno dei titoli più giocati e seguiti nell' Esport, e che anche grazie a Reynor e al suo straordinario talento rimarrà ancora per molto tempo sulla scena.Brace yourself! Zerg rush ...