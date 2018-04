L' Isola dei famosi | Franco Terlizzi ha lasciato il reality | ecco perché

“La sua salute…”. Franco choc : lascia l’Isola dei Famosi. E il colpo di colpo di scena è servito. Solo dopo il comunicato ufficiale della produzione salta fuori il motivo serissimo che lo ha costretto a lasciare per sempre il gioco. Panico : colpo di scena all’Isola dei Famosi. E non è certo il primo di questa tredicesima edizione che è una delle più discusse, se non la più discussa della storia del programma. dopo il canna-gate, la presunta scappatella di due naufraghi (molto) impegnati in Italia (non si è ancora capito di chi si tratti); le discussioni, gli abbandoni, arriva la notizia che mette di nuovo al centro dell’attenzione il programma di Alessia Marcuzzi. Riuscirà la ...

Monte Isola - Lombardia/ Il comune che ha accolto l’installazione di Christo (Il Borgo dei Borghi 2018) : Anche quest'anno “Kilimangiaro” propone il concorso "Il Borgo dei Borghi". Per l'edizione 2018 a rappresentare la Lombardia è stato scelto Monte Isola.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:34:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018 - FRANCO TERLIZZI FUORI/ L’ex pugile ha avuto un malore? Il Pesce d’aprile sulla Cipriani : ISOLA dei FAMOSI 2018: FRANCO TERLIZZI ha abbandonato il gioco, cosa accade adesso? Nuove difficoltà e tre possibilità per la produzione(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:28:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto e Francesco Monte pronti per la convivenza? : Francesco Monte e Paola Di Benedetto, da quando sono usciti dall'Isola dei Famosi, sono inseparabili. Come confessato, al settimanale Vero, in edicola questa settimana, dall'ex Madre Natura di Ciao Darwin, però, mi hanno voglia di viversi giorno per giorno senza bruciare le tappe di un amore destinato a durare nel tempo: Non ci conosciamo abbastanza per andare a convivere. Per il momento ci stiamo frequentando e sarebbe un passo ...

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi fuori/ Produzione ai ripari : cosa accadrà? Tre possibilità : Isola dei Famosi 2018: Franco Terlizzi ha abbandonato il gioco, cosa accade adesso? Nuove difficoltà e tre possibilità per la Produzione(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:01:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi lascia/ Mistero sulle cause dell'addio : ecco quando si saprà la verità : Franco Terlizzi lascia l'Isola dei Famosi 2018: ritiro o squalifica? Addio dopo una lite furibonda in Honduras. Le ultime notizie sul pugile, attaccato duramente negli ultimi giorni(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:52:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri a Verissimo : "Paola Di Benedetto? Me l'ha soffiata Francesco Monte! Ma non era il mio tipo" : Marco Ferri, ex concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, è stato intervistato da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo, andata in onda oggi su Canale 5.Il figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri si è presentato nello studio del programma del sabato pomeriggio di Canale 5, con ben 13 chili in meno rispetto al peso iniziale. Marco Ferri ha esordito, facendo un velocissimo bilancio di quest'esperienza, ...

“Lascia l’Isola dei Famosi”. L’abbandono a sorpresa del naufrago proprio a poche settimane dalla finale. Ad annunciarlo la produzione : fan spiazzati - caos nel reality show di Alessia Marcuzzi : Se i colpi di scena sono il vostro pane quotidiano, questa edizione dell’Isola dei Famosi non può certo avervi deluso. Tra accuse, polemiche, ritiri e insulti di ogni tipo, l’edizione 2018 del reality è stata davvero travagliata, mettendo spesso (quasi sempre, a dirla tutta) in secondo piano le dinamiche del gioco in sé in favore di tensioni di ogni tipo. Dall’ormai celeberrimo “canna-gate”, che ha portato ...

Isola dei Famosi - Franco Terlizzi abbandona il programma dopo la lite con Amaurys. 'Credevo fosse mio amico' : Come riporta Leggo.it, L'Isola dei Famosi nella sua edizione 2018 perde un altro suo concorrente. Franco Terlizzi abbandona il reality probabilmente a causa della lite avuta con Amaurys. Ad accendere ...

Isola dei FAMOSI 2018 - FRANCO TERLIZZI LASCIA/ Squalificato per la rissa sfiorata con Amaurys o si è ritirato? : FRANCO TERLIZZI LASCIA l'ISOLA dei FAMOSI 2018: ritiro o squalifica? Addio dopo una lite furibonda in Honduras. Le ultime notizie sul pugile, attaccato duramente negli ultimi giorni(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 17:15:00 GMT)

Franco Terlizzi fuori dall’Isola dei Famosi 2018 : Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2018. L’ex pugile Franco Terlizzi ha abbandonato improvvisamente il programma, giunto ormai alle battute finali. Il naufrago non famoso (clicca qui per sapere chi è) negli ultimi giorni era stato protagonista di accesi diverbi con il gruppo, soprattutto con Jonathan e Amaurys Perez. Ora dall’Honduras arriva la notizia dell’abbandono, che tuttavia ...

Franco Terlizzi ha lasciato l’Isola dei Famosi : il comunicato ufficiale : Perché Franco Terlizzi ha lasciato l’Isola dei Famosi? Nuovo abbandono sull’Isola dei Famosi: Franco Terlizzi ha lasciato il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. La notizia è ufficiale ed è stata comunicata dalla produzione attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale della trasmissione Mediaset. Non si conosce ancora il motivo dell’addio del pugile: l’argomento verrà […] L'articolo Franco Terlizzi ha ...

Isola dei Famosi - Franco Terlizzi lascia il programma : Franco Terlizzi ha abbandonato l'Isola dei Famosi, ad annunciarlo è stata proprio la produzione del programma tramite il sito ufficiale."L'ex pugile costretto ad abbandonare il gioco - scrive la produzione dell'Isola -. La tranquillità non abita su Cayos Cochinos. Il rientro in Palapa delle due 'sospese' Rosa Perrotta ed Elena Morali ha dato vita a nuovi confronti su vecchi dissapori e questioni in sospeso e nelle ultime ore i naufraghi sono ...

Isola dei Famosi - Franco Terlizzi costretto ad abbandonare il gioco : Colpo di scena inaspettato sull’Isola dei Famosi: il concorrente Franco Terlizzi ha abbandonato definitivamente l'Honduras e quindi il reality show di Canale 5. La notizia sul