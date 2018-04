LineageOS disponibile per LeEco Le Max 2 | Pixel C e Nexus 6 | Samsung Galaxy A5 e A7

LineageOS 14.1 ufficiale disponibile per Xiaomi Redmi 3S - Redmi 3X e Sony Xperia Z5 : LineageOS 14.1 ufficiale è disponibile per Xiaomi Redmi 3S, Xiaomi Redmi 3X e Sony Xperia Z5. Questi altri 3 smartphone quindi possono ora disporre delle build ufficiali della famosa ROM. Alcune feature importanti sono state già testate e funzionano correttamente. L'articolo LineageOS 14.1 ufficiale disponibile per Xiaomi Redmi 3S, Redmi 3X e Sony Xperia Z5 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.