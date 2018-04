Liga | l' Atletico non sbaglia | steso il Deportivo

Liga - l’Atletico Madrid si conferma al secondo posto : ok anche il Valencia [FOTO] : 1/16 LaPresse ...

Probabili formazioni Atletico Madrid – Deportivo La Coruna - 30^ Giornata Liga 1-4-18 : La Giornata numero 30 della Liga spagnola si chiuderà domenica sera con la partita tra Atletico Madrid e Deportivo La Coruna al Wanda Metropolitano. Una gara dove si sfideranno 2 squadre che hanno obiettivi completamente opposti: i Colchoneros proveranno in qualche modo a mettere zizzania al Barcellona, anche se il distacco è di ben 11 punti, e a non perdere ulteriore terreno dal Real Madrid di Zidane, in netta ripresa; gli ospiti invece ...

Probabili Formazioni Independiente-Atletico Tucuman SuperLiga Argentina 01-04-2018 : Dopo la pausa dedicata alle amichevoli internazionali che poche gioie ha portato alla selezione albiceleste, tornano le emozioni della Superliga. Una delle sfide di cartello di questa 21^giornata è quella che vedrà contrapposta domenica 1 aprile alle ore 01:00 Independiente e Atletico Tucuman. I padroni di casa vengono dalla brutta battuta d’arresto avvenuta nell’ultimo scontro di campionato contro il Tigre. Infatti il ...

Liga - Griezmann e la 'maledizione' Atletico : ... uno capace di segnare 70 gol in 91 presenze con l'Atletico? Nel 2013, suo ultimo anno in Spagna, El Tigre è semplicemente uno dei centravanti più forti del mondo. A pochi mesi dal suo trasferimento ...

Probabili Formazioni Atletico Tucuman-Boca Juniors SuperLiga Argentina 18-03-2018 : Continua la frenetica Superliga Argentina e l’altrettanta frenetica corsa al primo posto in classifica. La capolista Boca Juniors questa settimana dovrà vedersela con l’Atletico Tucuman domenica 18 marzo alle ore 21:45 in una sfida in trasferta mai semplice. I padroni di casa si trovano al momento nel mezzo della lunga classifica della Primera Division con 25 punti insieme a Banfield e Rosario Central. Il momento non è del ...

Probabili formazioni Villareal – Atletico Madrid - 29^ Giornata La Liga 18-3-18 : L’Atletico Madrid prova a mantenere aperta una Liga, che sembra già chiusa. Nella 29^ Giornata però, i Colchoneros andranno in scena nell’ostico Estadio De La Ceramica di Vila – Real, contro un Villareal che vuole mantenere il piazzamento europeo. Gli uomini di Simeone, dopo aver vinto con il Celta Vigo e aver strapazzato la Lokomotiv Mosca in Europa League, tenta di proseguire il suo ottimo periodo di forma andando a ...

Probabili formazioni Atletico Madrid – Celta Vigo - 28^ Giornata Liga 11-3-18 : L‘Atletico Madrid tenta di riprendere la marcia in Liga dopo lo scivolone nello scontro diretto con il Barcellona, sconfitti da una punizione gioiello di Lionel Messi. Gli uomini di Simeone ospiteranno al Wanda Metropolitano domenica pomeriggio l’ostico Celta Vigo. I Colchoneros hanno trionfato in Europa League e hanno già chiuso la pratica Lokomitiv Mosca all’andata, con un 3 a 0 senza storia, facendo passare la gara di ...

Video/ Barcellona-Atletico Madrid - 1-0 - : highlights e gol della partita - Liga 27giornata - : Video Barcellona Atletico Madrid , 1-0, : highlights e gol della partita della 27giornata della Liga. Ai blaugrana basta la rete del solito Messi.

Liga : Messi show - il Barcellona supera l'Atletico Madrid e vola a +8 : Barcellona - Il Barcellona supera nello scontro diretto l'Atletico Madrid nel big match della 27/a giornata di Liga spagnola e 'vede' la vittoria del titolo, allungando a 8 punti il vantaggio sui ...

Il Barcellona ‘chiude’ la Liga : Messi trascina contro l’Atletico Madrid [FOTO] : 1/22 AFP/LaPresse ...

Probabili Formazioni Barcellona Atletico Madrid Liga 04-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Barcellona-Atletico Madrid, 27^ Giornata Liga 2017/2018, ore 16:15. Valverde fa scendere in campo tutti i titolarissimi, due dubbi da sciogliere invece per Simeone. AlCamp Nou ecco che si giocherà il vero e proprio big match di questa 27esima giornata del campionato spagnolo tra la prima e la seconda della classe: da un parte il Barcellona di Ernesto Valverde, dall’altra l’Atletico Madrid di Diego ...