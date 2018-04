Leonardo Pieraccioni | Non siamo abituati alla gentilezza Questo episodio che mi ha

huffingtonpost

(Di domenica 1 aprile 2018) "Ormaialle cattive azioni, viviamo nella paura delle fregature, ciassolutamente disad un gesto gentile": è questa la morale del racconto cheha riportato sul suo profilo. Il comico toscano ha riportato unche l'ha coinvolto e lo ha portato a riflettere sulla diffidenza e disillusione che nutriamo verso il prossimo."Stamani va via una macchina davantimia e io la metto subito al suo posto", dice, "Qualche secondo e la macchina torna indietro, abbassa il finestrino e mi porge il biglietto chiedendomi: 'lo vuole? ci sono ancora due ore valide'. 'Grazie, dico io, che le devo?' 'Ma si figuri', dice lui e riparte. Importante: non mi ha riconosciuto ed è tornato indietro con una scusa solo per vedere quello che dicono tutti e cioè che di persona sono bellissimo! No, è tornato indietro ...