Leo | segna proprio lui Ammutolisce lo Stadium ma finisce sbeffeggiato

Leonardo : al via consegna a Royal Air Force del sistema di protezione Britecloud : La RAF sarà la prima forza aerea al mondo a mettere in campo questa nuova tecnologia di protezione. Lo sviluppo del Britecloud, sottolinea Leonardo un comunicato, è coerente con il piano industriale ...

Chiara Ferragni : "Leone non ha profili sui social - segnalate i fake" : A soli 4 giorni dal lieto evento della nascita di Leone Lucia, Chiara Ferragni e Fedez, anche se sono molto presenti sui social con la condivisione dei loro momenti (soprattutto ultimamente), devono già fare i conti con la rete e coloro che 'usano' il nome del loro primogenito.Arrivano puntuali come i panettoni a Natale, sono i profili social fake creati appositamente per i figli delle celebrità, ultimi in ordine cronologico sono proprio ...

Leonardo : consegnata prima sezione fusoliera nuovo Airbus A321 : Roma, 19 mar. , askanews, Leonardo consegna la prima sezione anteriore di fusoliera del nuovo Airbus A321. La cerimonia di consegna, comunica la società, si è svolta nei giorni scorsi nello ...

Doppio appuntamento nel fine settimana del 24 e 25 febbraio 2018 per la Rassegna CamaLeontika ad Almese - To - : Ha allestito inoltre una serie di spettacoli-performance per i Giardini della Reggia di Venaria Reale: Reading corner, Incontri straordinari, White Cube e Libro pop up. Dal 2008 collabora con l'...

Vuelta a Murcia 2018 : Luis Leon Sanchez batte Alejandro Valverde! Terzo Gilbert - buoni segnali da Matteo Trentin : La Vuelta a Murcia 2018 è di Luis Leon Sanchez: lo spagnolo dell’Astana si è imposto al termine di una gara massacrante e molto selettiva, che ha visto distacchi molto ampi anche per quanto riguarda le prime posizioni. Già nella prima fase di corsa, infati, si è staccato un drappello piuttosto numeroso, con 40 corridori che sono andati in fuga a caratterizzare tutta la gara, di 208 chilometri. Nella fase centrale, però, quella più ...

Sanremo - emozione Baudo. Favino-Hunziker scatenati su Despacito. Sting made in Italy - duetto Baglioni-Leosini. Vecchioni "insegna" - : Anche la seconda serata del Festival di Sanremo è giunta al termine. E' il momento quindi di svelare la classifica votata della Sala Stampa. Classifica che puo' mutare...

Fiorino d'oro a Leonard Bundu - domani al Mandela Forum la consegna in occasione della Boxe Night Florence : Presente l'assessore allo Sport. Bundu Nel corso della serata Fabio Turchi avrà l'opportunità di combattere davanti al suo pubblico per il difendere il titolo internazionale silver Wbc dei pesi ...

Il candidato di No Privilegi Politici Leonardo Bano contro muta rassegnazione dei vicentini : La muta rassegnazione dei vicentini sotto le piaghe delle tasse, della clandestinità, della criminalità e della lucidità politica appannata è stata ravvivata, nel giorno della merla e in fronte alle mura del teatro Olimpico, dalla non timida proposta da parte del gruppo No Privilegi Politici , che la città di Vicenza ...