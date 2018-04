L’enigma della Sfinge e la sua controversa datazione

Astronomia - il mistero della co-evoluzione di un buco nero super-massiccio e della sua galassia madre : una nuova osservazione alimenta L’enigma : Una nuova osservazione di una galassia attiva realizzata dall’Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA, Taiwan) ha mandato in confusione gli astronomi. La galassia in questione ha un forte flusso di gas ionizzato dal suo centro, ma gli astronomi hanno scoperto che il monossido di carbonio (CO) associato al disco galattico non è influenzato da tale uscita di gas. Secondo uno scenario comune che spiega la formazione e ...