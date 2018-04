L' Emilia Romagna non è più un monolite religioso | più cristiani che musulmani tra gli

Bobbio - Emilia-Romagna/ La città di San Colombano e del Ponte Gobbo (Il borgo dei borghi 2018) : Bobbio, la città della Val Trebbia, rappresenta l'Emilia-Romagna nel concorso "Il borgo dei borghi 2018” nella trasmissione "Kilimangiaro" su Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 12:51:00 GMT)

Sagre - il fine settimana di Pasqua si festeggia in Liguria e in Emilia-Romagna : Il 2 aprile i visitatori potranno curiosare fra i banchi di oltre 60 bancarelle che daranno vita al tradizionale mercato e assistere a spettacoli musicali dal vivo, mentre i più piccoli potranno ...

Maltempo Emilia-Romagna : dopo il dissesto - dalla Regione arriva il piano straordinario da 31 milioni di euro : A seguito dell’ondata eccezionale di Maltempo delle settimane e dei mesi scorsi la Regione Emilia-Romagna interviene con un piano straordinario da 31 milioni di euro per i lavori di manutenzione e miglioramento degli oltre 12mila e 600 chilometri di strade comunali e provinciali – nelle aree di montagna come in quelle di pianura. Il programma, con il dettaglio degli investimenti, è stato presentato nella sede della Regione, a Bologna, dal ...

Sanità - sistema sanitario ‘sano’ in 6 regioni e ‘malato’ in 5 : Emilia Romagna in pole : È l’Emilia Romagna la Regione al primo posto per efficienza nel sistema sanitario italiano, mentre Sicilia e Molise si collocano in coda tra le realtà ‘più malate’ del Paese. In totale sono sei le realtà territoriali definite ‘sane’, nove le aree ‘influenzate’ e cinque le regioni ‘malate’. Crolla il Piemonte che precipita di ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente, collocandosi ...

Maltempo Emilia Romagna : contestato il piano alluvione 2015 - ma ‘sono risorse importanti’ : “Nei primi due anni dall’alluvione sono stati destinati al Piacentino oltre 31 milioni di euro per 238 cantieri di messa in sicurezza, difesa idraulica, sistemazione di versanti e dei bacini fluviali. A oggi risulta già investito o in corso di investimento più dell’80% dei fondi disponibili. Con uno stanziamento di 800 mila euro la Regione ha anche sostenuto la ricostruzione di 5 centri sportivi danneggiati o distrutti”. ...

Treni - i disagi sulla Mantova-Modena : domani i sindaci incontrano la Regione Emilia-Romagna : I disagi della linea ferroviaria Modena-Mantova saranno al centro di un incontro domani, martedì 27 marzo, tra gli amministratori dei comuni attraversati dalla linea l'Assessore alla Mobilità e ...

Arifel - il sistema pubblico che in Emilia Romagna forma 20mila inoccupati : Un sistema pubblico stabile, in buona salute economico-finanziaria, che forma e avvia al mercato del lavoro quasi 20mila utenti ogni anno; un tasso di occupazione, stabile a 12 mesi, che supera il 71% ...

Pasqua in Emilia-Romagna : si festeggia con gli sci e all’insegna della cultura : Le località invernali dell’Emilia-Romagna sono ancora imbiancate, e di conseguenza in vista del weekend di Pasqua, sarà possibile festeggiare con gli sci ai piedi. Grande protagonista tra l’1 e il 2 aprile sarà il Cimone, nel Modenese, che vanta 50 chilometri di discese e offre pacchetti con skipass. Al Corno alle Scale poi si può vivere una Pasqua sulla neve, gustando la cucina del territorio in una cornice familiare. I musei, gli ...

Stazione spaziale cinese - l'Emilia-Romagna nella zona - vasta - dove potrebbe cadere : ... come si evince dal tono di certi articoli che ho letto in rete - mette in chiaro Giovanna Stirpe dell'Inaf , Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, - Certo, c'è una ...

Stazione spaziale cinese - Protezione Civile : "Rischio frammenti da Emilia Romagna in giù" : La Tiangong 1 rientra nell'atmosfera in modo incontrollato. La caduta dei frammenti potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua

L'Emilia Romagna - terra di dolci note e melodie : Bologna, colma com'era di vita universitaria, vita sociale, passione politica e attenta all'economia, porterà anche in serbo un gruppo di giovani che inizio sbancheranno parlando di Vespe e colline, ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per frane - piene dei corsi minori e stato del mare al largo : “Per la prima parte della giornata di giovedì 22 marzo permane ancora una situazione di mare da molto mosso fino ad agitato al largo, con un’altezza d’onda sino a 3 metri proveniente da nord est. Il persistere della criticità idrogeologica Gialla è dovuta all’attuale fragilità del territorio ed alle condizioni di saturazione dei suoli, nonché al graduale scioglimento della neve nelle zone medio-montane e collinari. Nelle ...

Maltempo - la Regione Emilia Romagna chiede lo “stato d’emergenza” : La Regione Emilia-Romagna invia al Governo la richiesta di stato di emergenza nazionale per l’ondata di Maltempo, che dura ormai da circa 40 giorni, iniziata con le abbondanti e prolungate nevicate di inizio febbraio e proseguita con le piogge tuttora in corso. La richiesta è stata formalizzata oggi. In tutto il territorio regionale è di quasi 115 milioni di euro la stima dei danni segnalati da Comuni; Province; servizi tecnici regionali; ...