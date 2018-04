Lazio | Pasqua di relax | Luiz Felipe a Porto Ercole | Luis Alberto a pranzo con Caceres

Pasqua - cala la macelLazione degli agnelli. E a Napoli l’assessore che vieta le teste d’animale in vetrina viene bloccata dal Tar : “Che bello fare la Pasqua senza l’agnello”. I versi in rima sono del meteorologo Paolo Sottocorona. Tra una perturbazione che se ne va e un raggio di sole che viene, durante una delle ultime puntate de L’aria che tira, è arrivato un belato animalista antiPasquale. Ecco l’agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Ma anche Mosè che dice ad Aronne: “il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa”. ...