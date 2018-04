Lazio | Ciro ora ha un nuovo gemello del gol | Caicedo

La Lazio fa il Ciro d'un fiato : Non ha un attimo di respiro, non si ferma Ciro. Inzaghi come Di Biagio, poco importa che Immobile sia davvero stanco: col Benevento sarà ancora titolare. Qualcuno lo ha già definito un flop in ...

Lazio - Immobile/ Il padre di Ciro : "Ferma la Juventus per il mio Napoli" : Lazio, Immobile: il padre di Ciro chiede al figlio di fermare la Juventus per il suo Napoli. L'attaccante biancoceleste ha segnato quattro gol nelle ultime due partite con i bianconeri.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:28:00 GMT)

Lazio - un Ciro-tondo tra i miti del gol : Uno, due e tre. Danza sulle sue scarpette rosse. Ciro Immobile si porta a casa un altro pallone. La collezione per quest'anno è completa: quello bianco estivo , con il Milan, , quello giallo invernale ...

Riecco Ciro : la Lazio è da Champions : Missione compiuta per la Lazio, che torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive (tre in campionato e una in Europa League) e soprattutto torna in zona Champions, scavalcando l'Inter e salendo così al quarto posto. Gli Inzaghi boys riescono inoltre a vincere per la prima volta in questo campionato una partita di lunedì, al terzo tentativo dopo le due sconfitte contro Torino e Genoa.Un match facile per i biancocelesti, dominato ...

Lazio - attacco Immobile : 14 vittorie su 15 quando Ciro va in gol : Pensieri e parole affollano la testa dei giocatori della Lazio. La mancanza di vittorie, quattro turni tra coppa e campionato, ha portato via con sé anche la tranquillità. Sereno variabile il clima ...

Lazio - FELIPE ANDERSON FUORI SQUADRA/ Rissa con Inzaghi? Ciro Immobile lo difende : FELIPE ANDERSON diserta l'allenamento della LAZIO: non sarà convocato per la trasferta di Napoli dopo le critiche post LAZIO-Genoa e lo scontro verbale con Simone Inzaghi(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:44:00 GMT)

Probabili Formazioni/ Milan Lazio : diretta tv - orario - le notizie live. I vice di Ciro Immobile : Probabili Formazioni Milan Lazio: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella semifinale di andata della Coppa Italia, a San Siro(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:52:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Lazio : out Ciro Immobile. Quote - le ultime novità live (Serie A 22^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Lazio: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti del big match di San Siro. I rossoneri cercano continuità contro i biancocelesti che stanno volando(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:00:00 GMT)

Lazio - miracolo a San Siro : Ciro non è Immobile : Indomabile Immobile. Generoso, forse un po' incosciente, ma con una voglia pazzesca di tornare in campo e segnare al Milan e nello stadio della delusione mondiale. Una cura nella cura. Ciro allunga, ...