Lazio-Benevento | la pagelle | Lucas non sbaglia mai | Strakosha disattento

La Lazio vince in goleada con il Benevento : La Lazio vince, in goleada, contro il Benevento una partita che si era inizialmente complicata. Un successo che era necessario per non perdere ulteriore terreno nella corsa alla Champions e per preparare nel modo giusto l’andata dei quarti di Europa League con il Salisburgo, giovedì sempre all’Olimpico. Immobile, con una doppietta, resta capocannoniere con 26 reti, tenendo apertissima la sfida col nerazzurro Icardi. Il Benevento ci ...

Video Gol Lazio – Benevento 6 – 2 : Highlights e Tabellino 30^ Giornata Serie A 31-3-18 : Risultato finale Lazio – Benevento 6 – 2: Cronaca e Video Gol Immobile, Cataldi, Guilherme, Caicedo, De Vrij, Leiva, Luis Alberto 30^ Giornata Serie A 31 Marzo 2018 La Lazio per sperare nel quarto posto e per approfittare del mezzo passo falso della Roma; il Benevento per tentare un impossibile salvezza. Sono questi i temi che le 2 squadre hanno messo in gioco in questo pomeriggio all’Olimpico. Simone Inzaghi risparmia ...

Serie A - la Lazio gioca a tennis con il Benevento. Vincono Atalanta - Fiorentina e Torino : Dopo l'anticipo dell'ora di pranzo che ha visto il pareggio tra il Bologna e la Roma, la 30esima giornata di Serie A è proseguita alle 15 con ben sei partite con la Lazio di Inzaghi che ha battuto per 6-2 il Benevento di De Zerbi che ha giocato quasi tutta la partita in 10 contro 11 per l'espulsione del portiere Puggioni. Al gol di Immobile hanno risposto Cataldi e Guilherme, ma Caicedo, ancora Immobile, de Vrij, Lucas Leiva e Luis Alberto su ...

