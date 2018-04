Lavanda dei piedi negata agli immigrati | polemica a Manduria

ilgiornale

: RT @Iperbole_: A Manduria, in Puglia, i frati si sono rifiutati di celebrare la rituale lavanda dei piedi perché tra i prescelti c'erano an… - Oriana33386167 : RT @Iperbole_: A Manduria, in Puglia, i frati si sono rifiutati di celebrare la rituale lavanda dei piedi perché tra i prescelti c'erano an… - dbati79 : RT @cris_cersei: (A parte il fatto che la 'lavanda dei piedi' si è sempre fatta ai sacerdoti, come prescritto nel Vangelo, e non a chiunque… - fefebaraonda : RT @Iperbole_: A Manduria, in Puglia, i frati si sono rifiutati di celebrare la rituale lavanda dei piedi perché tra i prescelti c'erano an… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Clamoroso nella chiesa di San Michele Arcangelo di, in provincia di Taranto. Due sacerdoti si sono rifiutati di fare ladeiad alcunipresenti tra i fedeli la sera del giovedì santo. A darne notizia è il Nuovo Quotidiano di Puglia.Il gesto, forte, ha sconvolto la comunità del centro in provincia di Taranto., che finora è stata il simbolo italiano dell'accoglienza, insieme a Lampedusa, nel 2011 ospitò in una tendopoli, poi smantellata, migliaia di migranti.Pare che uno dei preti della parrocchia avesse espresso il desiderio di invitare dodiciper il lavaggio dei. Sembra che, però, l'idea non sia piaciuta al suo collega e gli stranieri siano stati poi esclusi dal rito ripetuto ogni anno, in tutte le chiese, la sera del giovedì santo riprendendo il gesto di Gesù compiuto durante l'Ultima Cena e raccontato nel Vangelo di Giovanni.La ...