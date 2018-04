La squadra di Max Allegri con la testa al Real Madrid

Blastingnews

(Di domenica 1 aprile 2018) La Juventus lotta su più fronti VIDEO. Non solo il campionato di Serie A, anche la Champions league. Dopo #Juventus-#Milan di stasera, labianconera guidata da Massimilianosara' impegnata nelll'andata dei quarti di finale contro il #, martedì 3 aprile, alle 20,45. Ritorno fissato l'11 aprile, alla stessa ora, in terra spagnola. Martedì sara' anche la volta di Siviglia-Bayern Monaco. Mercoledì 4 si giocheranno Liverpool-Manchester city e Barcellona-Roma, alle 20,45. Ritorno il 10 aprile, alla stessa ora. Bianconeri vittoriosi 10 volte Finora 22 i precedenti fra Juventus e: 5 in Coppa dei campioni, 14 in Champions league e 3 in amichevole. Le vittorie bianconere sono state 10, i pareggi 2. Fra le sconfitte più pesanti, a Torino, l'1-3 del 28 febbraio 1962: reti di Felo, Sivori, Del Sol e Tejada. Mister Parola schierava anche Anzolin, ...