La rivoluzione giovanile nel vestire

lopinionista

: @_beneathsurface @paulolden1 @carrara_67 @turnontheleft @NicolaBellu @Maestro__Dario @LuigiBiagini @ulrico_dp… - KingZeta3 : @_beneathsurface @paulolden1 @carrara_67 @turnontheleft @NicolaBellu @Maestro__Dario @LuigiBiagini @ulrico_dp… - fmalombardia : #Bergoglio con mezzo polmone, è cresciuto in un mondo giovanile che urlava una voglia condivisa di rivoluzione ma è… -

(Di domenica 1 aprile 2018) ... 1965, di Michelangelo Antonioni, non a caso ambientato proprio in quella Londra che si è rapidamente affermata in quegli anni come la capitale del nuovo mondo, rappresenta molto bene l'...