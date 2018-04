La querelle con Vivendi condannata ai Tribunali

Lichtsteiner contro Sarri : continua la querelle del calendario di Juve e Napoli : Stephan Lichtsteiner , ha parlato ai microfoni di Skysport in vista della gara contro il Sassuolo della sua Juve ntus. Per 9 gare consecutivamente, da calendario , i bianconeri giocheranno prima del Napoli , evento che ha mandato su tutte le furie Sarri . In merito a tale querelle , Lichtsteiner ovviamente non si è detto d’accordo con il tecnico avversario, dichiarando l’opposto rispetto a Sarri : “Io credo che non c’entri nulla ...

Donsah-Torino - la querelle continua : ecco come potrebbe sbloccarsi l’affare : Donsah-Torino, una delle trattative più lunghe di sempre. E’ infatti dal mese di giugno che i granata tentano di prendere il calciatore del Bologna in una trattativa che potrebbe essere definita una telenovela di mercato. Adesso il tempo stringe in questa sessione invernale e dunque le parti sono pronte ad un nuovo incontro per stabilire il da farsi. Mancano infatti alcuni dettagli importanti per portare a completamento il passaggio in ...