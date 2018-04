La procura di Torino apre un' inchiesta sul blitz francese a Bardonecchia

Bardonecchia - gelo tra Italia e Francia : la procura di Torino apre un'inchiesta : Il caso diplomatico tra Italia e Francia, per il blitz della polizia transalpina a Bardonecchia (Torino), resta apertissimo. Così come resta il gelo tra Roma e Parigi, ma intanto la Procura di...

Bardonecchia - procura di Torino apre inchiesta per abuso e violenza : La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'indagine sull'irruzione di un gruppo di agenti francesi delle Dogane in una sala utilizzata da una Ong come centro di accoglienza per migranti. I reati ...

Bardonecchia - procura di Torino apre inchiesta per abuso e violenza : La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'indagine sull'irruzione di un gruppo di agenti francesi delle Dogane in una sala utilizzata da una Ong come centro di accoglienza per migranti. I reati ipotizzati sono abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio. Per ora il procedimento è a carico di ignoti, perché non si conoscono le generalità degli agenti.

procura di Torino indaga su blitz di Bardonecchia per abuso e violenza privata : La Procura di Torino ha aperto un fascicolo su quanto accaduto la sera del 30 marzo a Bardonecchia, dove una pattuglia di agenti francesi delle Dogane ha svolto un controllo di tipo sanitario su un migrante in una sala utilizzata da una Ong come centro di accoglienza.Per ora il procedimento è a carico di ignoti, anche perché non si conoscono le generalità degli agenti transalpini. abuso in atti di ufficio, violenza privata e ...

Bardonecchia - procura di Torino indaga per il blitz della polizia francese : “Abuso in atti di ufficio e violenza privata” : Abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio. Sono i reati ipotizzati dalla procura di Torino riguardo al blitz dei doganieri francesi nel centro per l’assistenza ai migranti di Bardonecchia. I magistrati guidati dal procuratore Armando Spataro stanno valutando anche la possibilità di contestare il reato di perquisizione illegale. È questa l’ultima svolta nell’affaire legato all’ingresso in ...

Torino - intimidazione a un sostituto procuratore : indagano carabinieri e Digos : Una bomboletta spray avvolta nella carta, con un messaggio rivolto a uno dei sostituti procuratori della Procura di Torino, è stata trovata nel parcheggio delle biciclette di fronte al palazzo di giustizia “Bruno Caccia” intorno alle 15. Via Giovanni Falcone è stata chiusa al traffico in via precauzionale da sette volanti della polizia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Digos della Questura. L'articolo Torino, ...