La parità di genere comincia dal linguaggio

Marzo Donna : 39 eventi e 4mila presenze per il mese dedicato alla parità di genere : Seguono gli spettacoli dell'Eden con circa 300 partecipanti ciascuno, e i concerti alla Stefanini, poi le poesie della Szymborska con 150 persone e il Thè con l'artista Olimpia Biasi , circa 70, e ...

Bina Agarwal e l'impegno per la parità di genere : Bina Agarwal ha recentemente tenuto ai Lincei una conferenza istituzionale che rappresenta (con le conferenze lincee) il momento più importante della riunione mensile degli accademici. Il tema è stato "Gender Inequality, Food Security and the Sustainability Goals". L'abbiamo brevemente già presentata nell'articolo su "Cinque donne eminenti ai lincei: una finestra sul futuro".In Italia si sapeva poco di Bina Agarwal ...

Giornata Internazionale della Donna - sanità : nuovo report sulla parità di genere - Gavi è al top della classifica : Un nuovo report pubblicato oggi da Global Health 50/50 annovera Gavi, the Vaccine Alliance tra le migliori organizzazioni sanitarie globali in termini di politiche a favore della parità di genere. Lo studio di Global Health 50/50, iniziativa di ricerca che esamina come i principali attori globali del settore sanitario promuovano l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile all’interno della cultura e delle politiche ...

Elezioni - altro che “Festa della Donna” e “parità di genere” : in Parlamento ci sono sempre più uomini : Appena 185 alla Camera e 86 al Senato: le donne elette in Parlamento alle Elezioni politiche di Domenica sono meno di un terzo. E nonostante il Rosatellum abbia introdotto una norma sull’equilibrio di genere, non c’è alcun passo avanti sulla strada della parità di rappresentanza tra i sessi. Il dato della presenza femminile in Parlamento, infatti, è in linea con la legislatura precedente: addirittura identico a Palazzo Madama, ...

Vecchioni - Benji e Fede e Max Pezzali per Milano Per Le Donne #paritàdigenere : la campagna e tutti gli eventi : Vecchioni, Benji e Fede e Max Pezzali per Milano Per Le Donne: i quattro artisti italiani "ci mettono la faccia" e invitano tutti a fare lo stesso. In occasione della Festa della Donna, il Comune di Milano lancia la campagna #paritàdigenere ed una serie di eventi che si terranno in città per tutto il mese di marzo. tutti i dettagli sull'iniziativa sono disponibili sul sito del Comune di Milano che invita tutti i cittadini a metterci la ...

Festa della donna : sciopero di protesta per la disparità di genere : L’8 marzo, come risaputo, è la Festa della donna. Ma non solo mimose faranno da cornice per questo giorno: in molte delle maggiori città italiane, infatti, sono previsti scioperi e difficoltà di trasporto. Sotto il grido di “non una di meno”, la nostra penisola – insieme con altri 70 paesi – vedrà la protesta del gentil sesso contro le ancora attuali mancanze di parità di genere....Continua a leggere

Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza : siamo più vicini alla parità di genere? : Cosa fare per favorire la carriera delle Donne nella Scienza? La pressione Internazionale, mi riferisco in particolare alla Commissione europea che ormai da anni sta finanziando diversi progetti ...

Contrasto alle discriminazioni di genere : siglato il Protocollo tra sindacati e Consigliera di parità : ...per la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria nell'ottica di favorire una maggiore sinergia tra tutti i soggetti impegnati nel Contrasto alle discriminazioni di genere nel mondo ...

parità di genere - il Canada cambia l’inno nazionale : via la parola “figli” : Parità di genere, il Canada cambia l’inno nazionale: via la parola “figli” Il senato approva il cambiamento della canzone, dopo anni di discussioni e battaglie politiche Continua a leggere L'articolo Parità di genere, il Canada cambia l’inno nazionale: via la parola “figli” sembra essere il primo su NewsGo.

parità di genere : un bollino ci salverà : Il Winning Women Institute è un’associazione italiana con una visione: spingere le aziende a rispondere sul mercato del trattamento delle proprie dipendenti. Nel mondo, secondo l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite, c’è un divario retributivo del 23% tra uomini e donne. Come si mette fine a quello che la consigliera Onu per le donne Anuradha Seth ha definito «il più grande furto della storia»? La loro proposta è una certificazione di pari ...

Un programma di azione per la parità di genere : Nessuna uguaglianza di genere almeno fino al 2030 Ancora poca parità di genere nel mondo. Alla vigilia del vertice annuale del Wordl Economic Forum in

La parità di genere disarticola M5s : Chi è dentro e chi è fuori. Ma soprattutto "in che posto della lista finisco? Nel mio collegio arriverà prima una donna o un uomo?". L'alternanza di genere ha disarticolato la geografia M5s e aperto gli occhi sulla scarsa presenza di donne nel Movimento, nonostante i pentastellati siano sempre stati attenti alle quote rosa e alla rappresentanza femminile. Basti pensare che i sindaci di due grandi città, come Roma e ...