La palazzina esplosa a Rescaldina | «Un boato e le urla | crolla tutto»

milano.corriere

: @OpalBrescia @M_gabanelli Probabilmente quegli omicidi sarebbero avvenuti ugualmente con altri strumenti, forse con… - charlyec1 : @OpalBrescia @M_gabanelli Probabilmente quegli omicidi sarebbero avvenuti ugualmente con altri strumenti, forse con… - ilarymary : Rescaldina. I soccorsi alla palazzina esplosa: - NuNuZ_00 : Quando ti svegli e scopri che nel paese dove vive il padre di tua figlia e dove tua figlia ha dormito è esplosa una… -

(Di domenica 1 aprile 2018) I vetri in frantumi. Addosso e sul letto. «Mi sono svegliata così e, all'inizio, non avevo neppure la forza dire, non capivo cosa fosse successo: avevo solo la sensazione di avere appena sentito ...