La nuova divisione che s’aggira per l’Europa

Isola dei Famosi 2018 - seconda puntata del 29 gennaio in diretta : nuova suddivisione dei naufraghi tra Migliori e Peggiori : Alessia Marcuzzi - seconda puntata Isola dei Famosi 2018 seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e, puntuale, qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della seconda puntata di lunedì 29 gennaio 21.39: La voce narrante ...