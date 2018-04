La notte della stazione spaziale cinese | prevista per le 2 39 Si riduce a 0 | 1% la

Tiangong 1 - stazione spaziale cinese in caduta/ Le previsioni ASI : impatto alle 3 : 17 della prossima notte? : Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 16:12:00 GMT)

La notte della navicella : la stazione spaziale cinese in rotta verso Terra - 'a rischio anche la Campania' : Di fatto, ci sono quattro finestre temporali, nel giro che sta compiendo il satellite intorno al mondo, che possono interessare l'Italia. 'La prima opportunità di rientro - spiega Borrelli - va tra ...

La notte della navicella : 'A rischio anche il Lazio' : Di fatto, ci sono quattro finestre temporali, nel giro che sta compiendo il satellite intorno al mondo, che possono interessare l'Italia. 'La prima opportunità di rientro - spiega Borrelli - va tra ...

La notte della navicella : la stazione spaziale cinese in rotta verso Terra - «a rischio anche la Campania» : Cambia l'orario di rientro nell'atmosfera, che scivola dopo la mezzanotte, 34 minuti dopo ora italiana. La corsa di Tiangong 1 verso la Terra è stata rallentata anche...

L'Aquila trema nel cuore della notte : terremoto di magnitudo 3.9 : Al sisma è seguita una replica di magnitudo 2 dodici minuti più tardi. Tanta paura, ma nessun danno o ferito, a pochi giorni dall'anniversario del terremoto che il 9 aprile 2009 causò oltre 300 morti.Continua a leggere

NBA - risultati della notte : Gerald Green sulla sirena regala il successo a Houston - LeBron supera Jordan : Houston Rockets-Phoenix Suns 104-103 TABELLINO Ottenuta la testa di serie n°1 a Ovest Houston sceglie di far riposare qualche titolare, con Chris Paul, Eric Gordon e Nene solo spettatori contro ...

NBA - risultati della notte : Durant espulso al rientro - crollo Golden State contro Milwaukee : Golden State Warriors-Milwaukee Bucks 107-116 TABELLINO Neanche il tempo di riabbracciare Kevin Durant che Golden State ha dovuto immediatamente farne a meno. Dopo sei partite saltate per un ...

NBA - risultati della notte : Towns mostruoso - 56 punti! Cleveland passa a Charlotte con 41 di LeBron : Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks 126-114 TABELLINO Nella giornata di ieri si era diffuso in rete il video di Ben Simmons e Karl-Anthony Towns che parlavano del più e del meno mentre giocavano ...

Fabrizio Frizzi - è successo a Rita Dalla Chiesa nel cuore della notte. A caldo - all’ospedale - la prima moglie del conduttore aveva tagliato corto tanto era provata. Poi - più tardi - sono arrivate quelle parole che stringono il cuore : Fabrizio Frizzi ci ha lasciati dopo 40 anni di carriera e 40 anni di successi. Una morte inattesa, repentina, anche se si sapeva che il conduttore gentile non godeva di buona salute ultimamente. A ottobre scorso l’ischemia durante la registrazione di una puntata de ‘L’Eredità’ e per diverso tempo è rimasto ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Due mesi dopo il ritorno in tv, e qualche giorno fa la sua ultima ...

È morto nella notte. Tragedia nel mondo della musica. Aveva solo 33 anni ed è stato stroncato da un infarto. Inutili i tentativi di rianimarlo. Colleghi - familiari e fan sotto choc : Nuovo lutto nel mondo della musica. Nuovo lutto di un giovanissimo. Nuovo lutto nel K-pop, il genere musicale nato e sviluppatosi negli anni ’90 che ha segnato un punto di svolta per la musica coreana. Tra le caratteristiche principali di questo genere musicale c’è spettacolarizzazione visiva totale della performance. A rendere speciale questo tipo di musica, è la combinazione di coreografie, scenografie e costumi di scena realizzati ...

NBA - risultati della notte : disastro Minnesota - sconfitta interna con Memphis. Boston fa 4 in fila : Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 93-101 TABELLINO Nel post-partita Jeff Teague non cerca giri di parole, anche perché la realtà dei fatti è abbastanza palese di suo: "Questa è di gran lunga la ...

Trump - dalla notte in suite alle 'sculacciate' : le rivelazioni della pornostar Video : Quattro passaggi significativi per riassumere l'intervista di sessanta minuti che Stormy Daniels [Video] ha rilasciato ad Anderson Cooper alla Cbs. La star dell'hard ha rivelato particolari clamorosi dei suoi rapporti intimi con #Donald Trump. Secondo la donna il primo incontro con il presidente degli Stati Uniti è avvenuto nel 2006 durante un torneo di golf, in cui Trump avrebbe avanzato proposte audaci a quattro donne, tra cui l'ex modella ...

Fabrizio Frizzi è morto - il dramma nella notte : l'annuncio straziante della moglie Carlotta : Fabrizio Frizzi è morto. L'amatissimo conduttore Rai è scomparso a 60 anni, dopo essere rimasto vittima di una emorragia cerebrale . Lo scorso ottobre era stato colpito da un' ischemia da cui stava ...

IL GIUSTIZIERE DELLA notte/ Il lato inquietante del film con Bruce Willis : Eli Roth dirige il remake del film degli anni '70 con Charles Bronson diventato un cult cinematografico. Una pellicola che ha un risvolto inquietante. ROBERTO BERNOCCHI(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 06:11:00 GMT)Hostiles - Ostili/ Il film western sui "nemici interni" e l'America trumpiana, di E. RaucoContratto di Fabio Fazio/ Dallo share pronto un altro "sgambetto" al conduttore Rai, di Yoda