La Lega non rinuncia a FI | ' Il Colle convincerà M5S'

Sondaggi Pagnoncelli 31/3 : italiani preferiscono governo M5S - Lega Video : A quasi un mese dalle elezioni politiche del 4 marzo, e a poche ore dall’inizio delle consultazioni del presidente della Repubblica con le varie forze politiche, il Corriere della Sera pubblica gli ultimi Sondaggi [Video] sulle preferenze degli italiani. Secondo la rilevazione compiuta dal Sondaggista Nando Pagnoncelli, i due partiti usciti vincitori dalle urne, #M5S e #Lega, sono in continua crescita, seppur moderata. Stabili o in leggero calo, ...

Bardonecchia - Legali ong : intesa con Francia non prevede test medici : L'accordo italo-francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e dogana in vigore è quello firmato a Chambéry il 3 ottobre 1997 e non prevede l'imposizione di accertamenti sanitari come quelli svolti a Bardonecchia. E' quanto riferiscono fonti legali vicine alle ong che precisano come la collaborazione deve concretizzarsi nello scambio di informazioni tra forze dell'ordine escludendo il ricorso ad analisi mediche.

Pd - Delrio : con M5S e Lega distanze sostanziali - non sarò segretario : "Le distanze programmatiche tra noi del Pd, Lega e M5s sono sostanziali su molti temi. Non è questione di renziani o non renziani, ma di contenuti". Lo afferma il capogruppo alla Camera del Partito democratico, Graziano Delrio, dicendosi pronto al dialogo con i due vincitori, ma sulle riforme e non sulle poltrone. Per quanto riguarda invece la segreteria dem, Delrio scioglie le riserve e annuncia che non si candiderà "per ragioni familiari".

Governo - Borgonzoni (Lega) : “Il Centrodestra ha ottenuto più voti - Di Maio non può dettare le regole” : Ospite degli studi di Omnibus (La7), la senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni, commenta le parole di Luigi Di Maio sulle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella L'articolo Governo, Borgonzoni (Lega): “Il Centrodestra ha ottenuto più voti, Di Maio non può dettare le regole” proviene da Il Fatto Quotidiano.

GOVERNO - SALVINI “VERTICE DI MAIO DOPO PASQUA”/ Lega-M5s : “i numeri non ci sono - ma stiamo ragionando” : GOVERNO, gelo e sfida M5s-Lega: SALVINI a Ischia, "stiamo ragionando con Di MAIO, vertice DOPO Pasqua". Casaleggio, "Di MAIO impeccabile ma rispetti volontà popolare"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:18:00 GMT)

Foibe : Ostellari (Lega) - Cossetto memoria da coltivare - Padova non torni a Medioevo : Padova, 30 mar. (AdnKronos) - "La memoria è un patrimonio da coltivare, specialmente quando è memoria di fatti dolorosi. Fatti che, uomini con le mani sporche di sangue, hanno cercato di tenere nascosti, aggiungendo infamia, all’infamia. Auspico che il Comune di Padova conceda l’autorizzazione per l

Acotel - revisore Legale non si esprime su bilancio : Il revisore legale non si esprime sul bilancio di Acotel Group . La società di revisione EY ha rilasciato le proprie relazioni sul bilancio consolidato e sul bilancio civilistico al 31 dicembre 2017 ...

Il reddito di cittadinanza mette più d'accordo i due Matteo che non Lega e M5S : Che Matteo Salvini stia iniziando a strizzare l'occhio ai democratici, intuendo che con Luigi Di Maio non gli sarebbe possibile governare, almeno non in condizioni di piena dignità politica? Sarà, ma ...

GOVERNO M5S Lega? DI MAIO-SALVINI - NODO PREMIERSHIP/ Il leader del Carroccio : “Non siamo subalterni a nessuno” : GOVERNO M5S LEGA? NODO PREMIERSHIP Di MAIO-SALVINI. Il leader del Carroccio: “Non siamo subalterni a nessuno”. Il grillino punzecchia il Pd: “Si sottrae al dialogo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:40:00 GMT)

EuroLega : Hackett non basta - colpaccio di Milano a Bamberg : Milano espugna Bamberg 83-78 nel 29° e penultimo turno di Eurolega, chiudendo con una vittoria l'ultima trasferta europea della stagione e interrompendo una striscia negativa di tre ko consecutivi. ...

“Ecco perché non parlo di Fabrizio” - la confessione di Michelle Hunziker. Incalzata da numerose critiche - spiega il motivo di quell’apparente “gelo” nei confronti dell’amato colLega. E in molti apprezzano : Non accetta critiche sul proprio modo di fare, Michelle Hunziker. La conduttrice, attrice e showgirl amatissima è infatti recentemente finita in un vortice di polemiche per non aver ricordato Fabrizio Frizzi in occasione della sua morte. Come? Con un post, una foto su Instagram, qualche intervista: insomma la bella professionista svizzera ha deciso di rimanere in silenzio. Possibile che anche questa sia una colpa? Evidentemente sì. La ...

M5S - Bonafede : 'Tweet della Lega è fake news - io non parlavo di reddito di cittadinanza' : Intercettato dopo il pranzo in un ristorante nei pressi di Montecitorio, Luigi Di Maio non commenta gli ultimi sviluppi sulle trattative per il...