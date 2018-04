La fuga di Dio e il suo ritorno

Vietnam - maxi incendio in un complesso di 700 appartamenti : 13 morti - più di 1000 in fuga : Vietnam, maxi incendio in un complesso di 700 appartamenti: 13 morti, più di 1000 in fuga L’incendio in un complesso condominiale di Ho Chi Minh City: molte persone sarebbero riuscite a salvarsi guidando i soccorsi con i cellulari dai balconi. I decessi sono avvenuti per soffocamento o dopo essersi lanciati dai piani alti.Continua a leggere […]

Vietnam - maxi incendio in un complesso di 700 appartamenti : 13 morti - più di 1000 in fuga : L’incendio in un complesso condominiale di Ho Chi Minh City: molte persone sarebbero riuscite a salvarsi guidando i soccorsi con i cellulari dai balconi. I decessi sono avvenuti per soffocamento o dopo essersi lanciati dai piani alti.Continua a leggere

Roma - vigilante sparò e uccise il rapinatore in fuga : 'Fu omicidio volontario' : L'appello: chiamate la polizia, chiamate. E poi una serie di colpi, cinque spari, contro i tre rapinatori in fuga, di cui uno centrato e ucciso sul colpo, e un altro colpito di striscio. S'aspettava ...

Incendio in una discoteca : 700 in fuga - 69 intossicati : Un Incendio è scoppiato poco prima delle 2 in una discoteca di Desenzano del Garda che è stata immediatamente evacuata. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e carabinieri ambulanze e 118. Diciassette ...

Carlo Conti - la fuga da Radio Rai prima del tracollo : i dati di ascolto sono un disastro : Passato il polverone dopo il crollo di RadioRai, si cominciano a vedere le macerie lasciate da Carlo Conti, direttore artistico dei canali Radio della Tv pubblica fino allo scorso metà dicembre. I ...

Incendio in casa - famiglia si salva : mamma e 4 figli in fuga. Padre tenta di spegnere fiamme : trasferito a Pisa : Un Incendio è divampato nella notte in un'abitazione. La paura, le urla, la corsa in strada per salvarsi: sono stati momenti concitati quelli vissuti alcune ore fa a Puglia, dove poco dopo mezzanotte ...

"Ha saputo in classe del suicidio del papà". L'amarezza del preside per la fuga di notizie : La 14enne che ha denunciato in un tema gli abusi subiti dal padre ha saputo del suicidio del genitore mentre era a scuola, in classe. "Gliel'abbiamo detto noi", racconta il preside dell'istituto, colui che per primo, insieme all'insegnante, ha fatto partire le indagini, dopo aver avvertito la madre della ragazza."È una brava studentessa con un ottimo profitto", dice il dirigente scolastico in un'intervista al Corriere della Sera. "Adesso ...

Gentiloni : «Non è il tempo delle cicale» Giovani - fuga dalle urne : metà non voterà Primarie 5 Stelle nel caos |L’audio : Il premier all’inaugurazione dell’anno accademico alla Luiss: «Il numero delle persone occupate è il più alto da quando si fanno statistiche». E poi: risultati da non dilapidare

Marconi - il premio Nobel cervello in fuga da vivo - umiliato da morto : il suo centro radio - dove nacque il Wi-fi - cade a pezzi : Denigrato in vita, umiliato in morte: così l’Italia tratta il suo più grande inventore moderno, Guglielmo Marconi, premio Nobel per la fisica a 35 anni, nel 1909, e inventore della telecomunicazione senza fili. Il suo centro radio di Coltano, frazione della campagna pisana, da dove fece partire il primo Wi-fi a onde lunghe, cade letteralmente a pezzi: il tetto è sfondato da alberi, le stanze infestate da erbacce. È di proprietà ...

Omicidio di Chiaia - un anno di fuga : la cronistoria delle indagini Video : Un panino mangiato davanti al corpo del fratello Vittorio -ingegnere 51enne- straziato da oltre quaranta coltellate nel quartiere bene di Chiaia a Napoli. Non una lacrima o una parola solo il rumore del lento masticare . Così gli investigatori annotarono sui taccuini il comportamento di #Luca Materazzo, il 36enne arrestato in Spagna per l'Omicidio premeditato del fratello maggiore, dopo un anno di latitanza. Ma non è stato solo questo, a far ...