La folle idea dei renziani | Serrachiani segretario Pd

(Di domenica 1 aprile 2018) Un candidatodonna. E in particolare Debora Serracchiani. Sarebbe questa la strategia deiper riprendersi la guida del Partito democratico nei fatti mai mollata.Come ricostruisce il Corriere, infatti, dopo la batosta elettorale e le dimissioni di Matteo Renzi, i dem sono più divisi che mai. Al punto che l'assemblea per la scelta del nuovopotrebbe slittare fino a giugno. Non è ancora chiaro se il partito manterrà o meno la linea dettata dall'ex- opposizione a oltranza e a tutti i costi -, ma le correnti si stanno già muovendo. Una - quella che fa capo al Giglio magico, appunto - vorrebbe un cambio ai vertici che parta da una "rivoluzione rosa". Per migliorare l'immagine all'esterno, ma anche per spiazzare gli avversari all'interno.Così le voci si fanno sempre più insistenti e rigarduano la candidatuta dell'ex vice segretaria del Pd ed ex ...