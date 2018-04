La fiction sulla corruzione che fa infuriare Lula e Dilma

Questo nostro amore 80 in onda su Rai1 : data ufficiale e anticipazioni sulla fiction con Neri Marcorè e Anna Valle : Neri Marcorè e Anna Valle sono pronti a tornare in Questo nostro amore 80 dopo quasi due anni d'attesa. Il pubblico di Rai1 avrà modo di vedere quella che è a tutti gli effetti la terza stagione della fiction che ha portato il pubblico negli anni '60 e '70 grazie alle storie di Anna e Vittorio che adesso saranno protagonisti nei mitici anni '80. Questo nostro amore 80 andrà in on in onda su Rai1 proprio il prossimo mese e, in particolare, a ...

Barbara d’Urso : svelati i retroscena sulla fiction La Dottoressa Giò : La Dottoressa Giò: le anticipazioni sulla fiction di Barbara d’Urso Qualche mese fa è stata lanciata una clamorosa indiscrezione, che ha acceso gli animi in rete: Barbara d’Urso tornerà a recitare nella famosissima fiction La Dottoressa Giò insieme a nientepopodimeno che Patrick Dempsey. Una notizia, che ovviamente ha mandato al settimo cielo i tantissimi estimatori della conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, i quali si sono ...

Da Montalbano a La mossa del cavallo : cosa c'è da sapere sulla fiction : Ed è per questo che ho pensato che bisognasse girarlo in modo moderno, con soluzioni che avvicinassero il protagonista, un uomo del nord che finisce in un mondo assurdo, costellato di follia e ...

“La mossa del cavallo” - la nuova fiction sulla Sicilia pre-Montalbano : Si potrebbe definire un Montalbano ante litteram l'ispettore Giovanni Bovara interpretato da Michele Riondino...

Polemiche sulla fiction su De Andrè : Perché parla romanesco? : La polemica non è nuova: spesso e volentieri, quando si assiste a un film o a una fiction dedicati a un personaggio del nord Italia, gli attori che li rappresentano finiscono per parlare con un marcatissimo accento romano. E' successo anche per la produzione su Fabrizio De Andrè, mandato in onda ieri sera dalla Rai, scatenando le Polemiche di migliaia di genovesi infuriati.Nonostante il grande successo per il "Principe ...

Rocco Chinnici : tutto sulla fiction di Rai1 con Sergio Castellitto - : In alternativa, l'atteso film tv di Rai1 si può guardare anche in live streaming (durante la messa in onda sul piccolo schermo) e in un secondo momento in streaming on demand (su RaiPlay). Buona ...

Infuria la polemica sulla fiction su Francese - Fava : 'Gds? Editoriale triste e imbarazzante' : Approfondimenti Giornale di Sicilia contro Mediaset: 'Bloccate fiction su Francese, ci danneggia' 21 gennaio 2018 Infuria la polemica intorno a 'Liberi Sognatori, Delitto di mafia' la fiction di ...

Infuria la polemica sulla fiction su Francese - Fava : 'Gds? Editoriale triste e imbarazzante' : Approfondimenti Giornale di Sicilia contro Mediaset: 'Bloccate fiction su Francese, ci danneggia' 21 gennaio 2018 Infuria la polemica intorno a 'Liberi Sognatori, Delitto di mafia' la fiction di ...

E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte - Rocco Chinnici : trama e cast della fiction in onda su Rai 1 : Su Rai 1 la fiction dedicata alla storia di Rocco Chinnici, il magistrato ucciso dalla Mafia A trent’anni dalla morte Rai 1 ricorda Rocco Chinnici con una mini fiction che racconta la storia dell’eroe antimafia. Scopriamo anticipazioni, trama e cast di quello che vedremo in tv sulla rete ammiraglia della Rai. Rocco Chinnici: quando va in onda L’appuntamento con “Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla ...

Romanzo famigliare quante puntate sono e quando finisce - tutte le curiosità sulla nuova fiction Rai : Volete sapere tutto su Romanzo famigliare? quante puntate sono, quando inizia e quando finisce? Abbiamo tutte le curiosità sulla nuova fiction di Rai Uno, che come molte altre serie TV degli ultimi anni, in onda sui canali Rai, non sarà lunghissima. Romanzo famigliare è una coproduzione Rai fiction e Wildside e dal nome potrete immaginare facilmente di cosa trattera: storie di donne, di madri, di famiglie con più o meno problemi e più o ...

Immaturi La Serie quante puntate sono e quando finisce - tutte le curiosità sulla nuova fiction di Canale 5 : Arriva la nuova fiction di Canale 5 Immaturi La Serie: quante puntate sono? Questa è una delle prime domande che si pone il pubblico con l'inizio di una nuova Serie televisiva, volendo scoprire anche quando finirà, per poter essere pronti al gran finale oppure per non distrarsi durante la messa in onda. Immaturi La Serie è una fiction, non una miniSerie, per questo non saranno poche le puntate della prima stagione. Se ce ne sarà una seconda, al ...

Romanzo famigliare quante puntate sono e quando finisce - tutte le curiosità sulla nuova fiction Rai : Volete sapere tutto su Romanzo famigliare? quante puntate sono, quando inizia e quando finisce? Abbiamo tutte le curiosità sulla nuova fiction di Rai Uno, che come molte altre serie TV degli ultimi anni, in onda sui canali Rai, non sarà lunghissima. Romanzo famigliare è una coproduzione Rai fiction e Wildside e dal nome potrete immaginare facilmente di cosa trattera: storie di donne, di madri, di famiglie con più o meno problemi e più o ...

Immaturi La Serie quante puntate sono e quando finisce - tutte le curiosità sulla nuova fiction di Canale 5 : Arriva la nuova fiction di Canale 5 Immaturi La Serie: quante puntate sono? Questa è una delle prime domande che si pone il pubblico con l'inizio di una nuova Serie televisiva, volendo scoprire anche quando finirà, per poter essere pronti al gran finale oppure per non distrarsi durante la messa in onda. Immaturi La Serie è una fiction, non una miniSerie, per questo non saranno poche le puntate della prima stagione. Se ce ne sarà una seconda, al ...

Romanzo famigliare quante puntate sono e quando finisce - tutte le curiosità sulla nuova fiction Rai : Volete sapere tutto su Romanzo famigliare? quante puntate sono, quando inizia e quando finisce? Abbiamo tutte le curiosità sulla nuova fiction di Rai Uno, che come molte altre serie TV degli ultimi anni, in onda sui canali Rai, non sarà lunghissima. Romanzo famigliare è una coproduzione Rai fiction e Wildside e dal nome potrete immaginare facilmente di cosa trattera: storie di donne, di madri, di famiglie con più o meno problemi e più o ...