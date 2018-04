Kim Jong-un e moglie a concerto star K-pop sudcoreano

Coree : Kim Jong-un a concerto star Seul : ROMA, 1 APR - C'erano anche il leader nordcoreano, Kim Jong-un e la moglie al concerto di gruppi K-Pop del sud che si sono esibiti a Pyongyang. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonyap che ...

Mosca - allo studio visita Kim Jong-un - avverrà presto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Coree : il 27 aprile summit tra Moon Jae-in e Kim Jong-un : Il presidente Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un si incontreranno il 27 aprile in quello che sarà in assoluto il terzo summit intercoreano dopo i vertici tenuti nel 2000 e nel 2007. Lo ...

Kim JONG-UN - VERTICE CON XI JINPING IN CINA/ L’incontro prima di Trump : risultato positivo per il dittatore : Kim JONG-UN ha incontrato Xi JINPING in CINA: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Trump, "farà la cosa giusta sul nucleare"(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 20:04:00 GMT)

Cina : media rivelano dettagli della prima visita straniera di Kim Jong-un - : Si osserva che la visita ha avuto luogo su invito del presidente Xi Jinping. In viaggio Kim Jong-un è accompagnato da sua moglie Li Sol-Ju. della prima visita all'estero del leader nordcoreano in Cina ...

Kim Jong-un - vertice in Cina da Xi Jinping : “Denuclearizzare? Dipende da Usa e Seul” : La prima missione all’estero è arrivata a sorpresa in quanto a tempistica. Affatto sorprendente la destinazione: la Cina, alleata storica. Kim Jong-un si è recato in visita da domenica a mercoledì (25-28 marzo) a Pechino su invito di Xi Jinping. Il leader della Corea del Nord è arrivato domenica per ripartire mercoledì, accompagnato dalla first lady Ri Sol-ju: ha incontrato il presidente cinese e la consorte Peng Liyuan e, in base alle immagini ...

Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping a Pechino : È il primo incontro all'estero del dittatore nordcoreano con un altro capo di stato: cosa significa The post Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping a Pechino appeared first on Il Post.

Kim Jong-un a Pechino : che cosa c'è "dietro" la storico viaggio all'estero del dittatore : Una visita storica e inattesa. I media ufficiali cinesi e nordcoreani hanno confermato la notizia: Kim Jong-un è andato a Pechino e ha effettuato la sua prima visita all'estero da quando...