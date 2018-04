Kashmir - uccisi otto militanti dalle forze di sicurezza dell'India : otto militanti sono morti e tre soldati indiani sono rimasti feriti in due differenti scontri a fuoco avvenuti nello Stato di Jammu & Kashmir s otto amministrazione dell'India. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. Il capo della polizia, S.P. Vaid, ha indicato che sette cadaveri di militanti , fra cui quelli di due comandanti, sono stati rinvenuti al termine di una sparatoria nel villaggio di Dragad del distretto di Shopian.

