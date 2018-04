: 16:16 | Kashmir, giornata di scontri in distretti indiani: almeno 16 morti - RadioLondra_ : 16:16 | Kashmir, giornata di scontri in distretti indiani: almeno 16 morti - nemboc : RT @Asiablog_it: #PASQUA DI SANGUE IN KASHMIR È di 16 morti il bilancio della giornata di violenze registrata in 2 distretti del #Kashmir… - libellula58 : RT @Asiablog_it: #PASQUA DI SANGUE IN KASHMIR È di 16 morti il bilancio della giornata di violenze registrata in 2 distretti del #Kashmir… -

16 persone sono morte e 50 sono rimaste ferite in una serie diregistrati in duedello Stato di Jammu e, in India. Gli incidenti più gravi si sono verificati nei villaggi di Dragad e Kachdoora del distretto di Shopian, dove dieci militanti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza, che a loro volta hanno perso tre uomini. L'altro distretto coinvolto neglia fuoco è stato quello di Anantnag.(Di domenica 1 aprile 2018)