Kanamara Matsuri | in Giappone si celebra la ' Festa del pene di ferro'

diregiovani

: ma visto che oggi è il kanamara matsuri... come augurio vale ''auguri e figli maschi''? ceh celebrano il pene... ookkkk - Ama_TeenAngels : ma visto che oggi è il kanamara matsuri... come augurio vale ''auguri e figli maschi''? ceh celebrano il pene... ookkkk - X1n90 : Vi presento il Kanamara Matsuri. Ah anche Buona Pasqua a tutti voi ?? - XuSolGi : RT @le_curiosita: #KanamaraMatsuri, la festa del pene di ferro -

(Di domenica 1 aprile 2018) Per questo motivo, oltre alla sfilata ci sono spettacoli e musica per raccogliere fondi per la ricerca sull'HIV. Oggi, la gente visita il santuario per pregare un po' per tutto, dalla fertilità alla ...