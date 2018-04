Juventus-Milan | Bonucci festeggia e i suoi ex tifosi lo fischiano | meglio un’esultanza

Juventus - Allegri : “grande vittoria contro il Milan” : ”Complimenti ai ragazzi, il Milan era in ottima condizione e non era facile. Hanno fatto una partita seria”. Massimiliano Allegri esalta la prestazione della Juve che ha battuto un bel Milan: “Era importante tornare alla vittoria, specialmente contro un Milan che ha dimostrato di essere una buona squadra: siamo andati in vantaggio, poi abbiamo calato il ritmo e siamo andati un po’ in difficoltà, ma abbiamo mantenuto la ...

pagelle Juve: Cuadrado e Khedira, i protagonisti che non ti aspetti, trasformano in un trionfo una serata non proprio perfetta per i bianconeri. La squadra di Allegri non era sembrata in gran giornata ...

Prova di forza della #Juventus, che all'Allianz stadium supera il #Milan con un perentorio 3-1. Un successo che consente ai bianconeri di allungare il vantaggio sul Napoli: +4. All'8' è #Dybala a sbloccare il risultato, ispirato da Pjanic. La conclusione dell'argentino, potente e precisa, non lascia scampo a Donnarumma. Al 28' i rossoneri pareggiano con Bonucci, l'ex di turno, sugli sviluppi di un calcio d'angolo: colpo di testa vincente ...

Bonucci nello stadio della Juventus con la maglia del Milan : fa gol ed esulta : L'accoglienza dei suoi ex tifosi è stata tagliente: 'L'unico Leonardo che sposta gli equilibri era Da Vinci'. Per Leo Bonucci, il ritorno nello stadio della Juventus che lo ha visto trionfare per anni ...

Milan - Gattuso : 'Juventus superiore - ma la sconfitta brucia' : 'Ci teniamo di buono la prestazione, perché il risultato è un po' bugiardo: questa partita assomiglia un pò a quella di Londra, ma nonostante la sconfitta torniamo da Torino convinti delle nostre idee'...

Risultato Finale Juventus-Milan 3-1: Cronaca e Video Gol Dybala, Bonucci, Cuadrado, Khedira 30^ Giornata Serie A 31 Marzo 2018. Finisce 3-1 il big match di questa giornata di Serie A tra la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Milan di Gennaro Gattuso. Risultato finale decisamente ingiusto per i rossoneri che subiscono tre reti, è vero, ma sciupano almeno 3 ghiotte occasioni da gol. Alla fine ha vinto non solo la formazione più forte, ma ...

Gattuso : 'Grande Milan contro una Juventus perfetta. È un ko che mi brucia' : 'Ci teniamo di buono la prestazione, perché il risultato è un po' bugiardo - ha detto il tecnico rossonero dopo il match ai microfoni di 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. Questa partita ...

Juventus-Milan - sprangata contro pulmino rossonero : arrestati due tifosi bianconeri : Juventus-Milan, sprangata contro pulmino rossonero prima del match. Si è conclusa la 30^ giornata del campionato di Serie A, successo dei bianconeri per 3-1 grazie alle reti di Dybala, Cuadrado e Khedira, per Gattuso non basta l’ex Bonucci. Prima del match brutto episodio, pulmino dei rossoneri distrutto, rotto un finestrino, adesso le prime indiscrezioni. Aggressione da parte di quattro ultrà a volto coperto e con sciarpe bianconere, ...

TORINO - Vittoria per 3-1 della Juventus sul Milan: apre le danze Dybala in avvio di gara, poi pareggia Rodriguez. Nella ripresa i gol di Cuadrardo e Khedira chiudono la pratica: i bianconeri possono ...