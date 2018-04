Juventus | Mandzukic si scalda per il Real Madrid

Juventus-Milan - probabili formazioni e ultimissime : si ferma Mandzukic - Cutrone dal 1' : Juventus-Milan, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio del big match della 30a giornata tra Juventus e Milan. Anzitutto, come sottolineato da Allegri in conferenza stampa, bianconeri concentrati sul match dell’Allianz Stadium, solo da lunedì si penserà al Real Madrid. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Mandzukic, vittima di una […] L'articolo Juventus-Milan, probabili formazioni e ...

Juventus-Milan : senza Mandzukic si sdoppia Matuidi : TORINO - Mettiamola così, via: l'infortunio di Mario Mandzukic , nulla di preoccupante, da bollettino medico: una contusione in allenamento, semplifica in un certo senso le cose a Massimiliano Allegri ...

Mandzukic non convocato contro il Milan/ Juventus - botta alla coscia sinistra per l'attaccante di Allegri : l'attaccante della Juventus, Mandzukic, non è stato convocato per la partita contro il Milan in programma sabato sera allo Stadium. Allegri non ha potuto inserirlo in lista per infortunio. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Juventus-Milan - Mandzukic ko e fuori dai convocati : TORINO - Una sorpresa negativa nella lista dei convocati della Juventus che domani serà ospitera il Milan del grande ex Bonucci all' Allianz Stadium . Se nella lista di Massimiliano Allegri si rivede ...

Juventus - Allegri : 'Juve-Real evento mondiale - ma l'obiettivo è il campionato. Con Bonucci ottimo rapporto'. Mandzukic non convocato : VINOVO , TO, - 'Il campionato rimane il primo obiettivo' dice Allegri alla vigilia di un Milan affrontato senza un briciolo di turnover. Troppo importante la sfida contro i rossoneri per pensare già ...

Juventus - i convocati di Allegri : Mandzukic salta il Milan : ROMA - Massimiliano Allegri non potrà contare su Mario Mandzukic nella sfida di domani sera allo Stadium contro il Milan . Il croato si è dovuto fermare dopo una contusione alla gamba sinistra ...

Juventus - Mandzukic non convocato per big match col Milan : E’ terminata a Vinovo la rifinitura pomeridiana per la Juventus, in vista della gara di domani sera contro il Milan. Il tecnico Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati dove non figura il nome di Mario Mandzukic out per una contusione alla gamba sinistra rimediata nella seduta di allenamento. Sarà invece a disposizione il colombiano Juan Cuadrado. I convocati bianconeri: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, ...

Juventus - offensiva Martial : Mandzukic verso l’addio - pronti 60 milioni : Juventus, offensiva- Come riportato nei giorni scorsi, la Juventus sarebbe pronta a puntare dritto su Martial. L’attaccante francese, attualmente in forza al Manchester United, ma poco utilizzato da Mourinho, potrebbe decidere di lasciare il club inglese a fine stagione. Marotta e Paratici osservano interessati. Possibile l’addio a Mario Mandzukic. L’attaccante croato, 32enne, potrebbe essere sacrificato […] L'articolo ...

Mandzukic già a Vinovo - ora la Juventus 'aspetta' Chiellini e Alex Sandro : ROMA - Buone notizie per Massimiliano Allegri , che dopo aver ricevuto la ' Panchina d'Oro ' a Coverciano può riabbracciare anche Mario Mandzukic . Nella Juventus che ha ripreso oggi la preparazione ...

Juventus - Mandzukic è in riserva : appresione per Allegri : Essendo prima di tutto un guerriero e un competitivo è lui il primo a non essere contento di se stesso. E col Napoli che si è rifatto sotto a meno due, lui sarà fondamentale. Lui è Mario Mandzukic, a ...

SPAL-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : Allegri sceglie il 4-2-3-1 - Mandzukic dal 1' : SPAL-Juventus, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il match di questa sera tra SPAL e Juventus. Bianconeri in campo con il 4-2-3-1. Massimiliano Allegri è pronto ad allungare il suo vantaggio sul Napoli, portandosi potenzialmente a +7 in attesa dell’impegno dei partenopei nel match di domani contro il Genoa. Un +7 che potrebbe mettere […] L'articolo SPAL-Juventus, probabili formazioni e ultimissime: Allegri sceglie ...

Probabili formazioni Juventus-Atalanta - dubbi in attacco per Allegri e Gasperini : c'è Mandzukic - out Gomez : Notizie sul tema Juventus-Atalanta in diretta tv, orario e streaming gratis: dove vedere la partita di recupero oggi 14 marzo Champions League, Roma e Juve ai quarti. L'Italia torna a sorridere! ...

Juventus-Atalanta - le probabili formazioni : ballottaggio Higuain-Mandzukic : Ancora poche ore, a disposizione di Massimiliano Allegri, per studiare l'undici da schierare domani contro l'Atalanta. Partita di importanza fondamentale, per la Juventus, perché in caso di vittoria ...

Juventus-Atalanta - Allegri LIVE : 'Ballottaggio Higuain-Mandzukic' : Completare a dovere l'operazione sorpasso e portare il vantaggio sul Napoli a quattro punti: la sfida con l'Atalanta è una ghiotta opportunità di dare un piccolo strappo al campionato, per la Juventus.