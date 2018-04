Juventus | Cuadrado | “ora col Real come una finale”

Juventus-Milan 3-1 - gol di Dybala - Bonucci - Cuadrado e Khedira Video : Prova di forza della #Juventus, che all'Allianz stadium [Video] supera il #Milan con un perentorio 3-1. Un successo che consente ai bianconeri di allungare il vantaggio sul Napoli: +4. All'8' è #Dybala a sbloccare il risultato, ispirato da Pjanic. La conclusione dell'argentino, potente e precisa, non lascia scampo a Donnarumma. Al 28' i rossoneri pareggiano con Bonucci, l'ex di turno, sugli sviluppi di un calcio d'angolo: colpo di testa vincente ...

Diretta/ Juventus-Milan (risultato finale 3-1) : il ritorno della ''vespa'' Juan Cuadrado! : Diretta Juventus Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match all'Allianz Stadium, bianconeri a caccia di riscatto(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 00:18:00 GMT)

Juventus - Cuadrado : 'Con il Real Madrid come una finale' : TORINO - E' tornato a ballare in campo. Anzi, a far ballare in campo. Soprattutto gli avversari. Cuadrado ha risolto la partita con il Milan con il gol del 2-1 all'Allianz Stadium. La Juventus può ...

Allegri al Cuadrado e la Juventus batte il Milan : +4 sul Napoli : 1 di 3 Successiva TORINO - La Juventus batte il Milan 3-1 allo Stadium e mette una serie ipoteca sullo scudetto. La svolta con Cuadrado al 34' della ripresa: il colombiano insacca di testa dopo ...

Juventus al Cuadrado - il Milan gioca da grande ma non concretizza : non basta l’ex Bonucci - finisce 3-1 [FOTO] : 1/19 LaPresse/Spada ...

Juventus-Milan 3-1 : Cuadrado e Khedira risolvono nel finale - non basta il gol di Bonucci. Bianconeri +4 sul Napoli! : La Juventus ha battuto il Milan per 3-1 nel posticipo della 30^ giornata di Serie A. I Bianconeri hanno approfittato al meglio del passo falso del Napoli contro il Sassuolo (1-1) e ora hanno quattro punti di vantaggio sugli azzurri quando mancano otto turni al termine del campionato. I Campioni d’Italia tornano a respirare e possono affrontare con più serenità la super sfida con il Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions ...

Juventus-Milan 3-1 : Dybala - Cuadrado e Khedira stendono Bonucci : Va in scena nel posticipo serale delle ore 20.45 di questo turno giocato nel sabato precedente la Pasqua il big match della 30esima giornata di Serie A, la sfida tra la capolista Juventus ed il...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 3-1 - Cuadrado un cecchino di testa! Khedira trasformato nella ripresa : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

Juventus-Milan 2-1 La Diretta Vantaggio firmato da Cuadrado : Va in scena nel posticipo serale delle ore 20.45 di questo turno giocato nel sabato precedente la Pasqua il big match della 30esima giornata di Serie A, la sfida tra la capolista Juventus ed il...

Juventus - Allegri/ “Torna Cuadrado - ma si accomoda in panchina. Il mio futuro? Qui..." : Juventus, parla Allegri: “Penso al Milan e non al Real, Chiellini giocherà, Bonucci mi ha sorpreso”. Le parole in conferenza stampa del tecnico dei bianconeri, in vista di domani sera(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Juventus-Milan - Allegri : “Attenzione - Milan avversario tosto. Gioca Chiellini. Su Cuadrado e Bernardeschi…” : Juventus-Milan, Allegri- Massimiliano Allegri, alla vigilia del delicatissimo match contro il Milan, ha fatto il punto della situazione, facendo riferimento all’imminente big match di Champions League contro il Real Madrid. Il tecnico bianconero ha imposto un unico pensiero: “Pensare solo ed esclusivamente al Milan”. “UN PENSIERO A LIVORNO E MONDONICO…” Allegri ha esordito facendo le […] L'articolo ...

Juventus - Cuadrado svolge parte del lavoro in gruppo : La Juventus prosegue preparazione alla sfida di campionato contro il Milan, in programma sabato sera all’Allianz Stadium. I campioni d’Italia in carica, in attesa di riaccogliere, da domani, i giocatori impegnati con le loro Nazionali, hanno lavorato questa mattina, ed è stata una seduta iniziata prima in palestra, e proseguita poi sul terreno di gioco del JTC, dove il gruppo ha continuato, con il pallone, a concentrarsi sulla fase ...

Sorpresa Juventus : Allegri ritrova Cuadrado : TORINO - In attesa del rientro dei nazionali Massimiliano Allegri può intanto godersi una buona notizia, perché dopo aver riabbracciato Mandzukic - rientrato in anticipo dagli impegni statunitensi ...

Juventus al lavoro senza i nazionali : Cuadrado rientrato a Vinovo : Dopo essersi ritrovata ieri a Vinovo, al termine dei quattro giorni di riposo concessi dal tecnico Massimiliano Allegri, la Juventus, senza i giocatori impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali, ha proseguito la preparazione in vista della ripresa del campionato che, il 31 marzo, la opporrà al Milan. Il gruppo bianconero questa mattina è stato impegnato in una breve parte tecnica, per poi dedicarsi ai cambi di direzione. Juan ...