Juventus | Allegri Bonucci | Avrebbe segnato uno tra Chiellini e Barzagli

Juventus - Allegri : 'La vittoria della pazienza'. Çakir arbitra la sfida con il Real Madrid : 'La vittoria della pazienza'. Massimiliano Allegri esalta la calma e la capacità della Juventus di attendere il momento giusto, caratteristica mostrata nella vittoria per 3-1 conquistata con il Milan: ...

Juventus - Allegri : “grande vittoria contro il Milan” : ”Complimenti ai ragazzi, il Milan era in ottima condizione e non era facile. Hanno fatto una partita seria”. Massimiliano Allegri esalta la prestazione della Juve che ha battuto un bel Milan: “Era importante tornare alla vittoria, specialmente contro un Milan che ha dimostrato di essere una buona squadra: siamo andati in vantaggio, poi abbiamo calato il ritmo e siamo andati un po’ in difficoltà, ma abbiamo mantenuto la ...

Juventus - ALLEGRI/ "Ho una panchina che mi permette di fare casino - Kedhira non va fischiato” : JUVENTUS, parla ALLEGRI: "Con il Milan partita seria, vittoria importante ma campionato ancora lungo”. Le parole del Conte Max dopo il bel successo dei bianconeri contro il Diavolo(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:44:00 GMT)

Serie A - Juventus-Milan 3-1/ Allegri batte Gattuso e si riporta a +4 sul Napoli : Diretta Juventus Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match all'Allianz Stadium, bianconeri a caccia di riscatto(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:31:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Quota scudetto a 99 punti. Fischi a Khedira? Servono solo applausi" : La sua Juve ringrazia il Sassuolo, stende il Milan e scappa a +4. Ora il destino dei bianconeri torna nelle proprie mani in campionato ma Allegri non esulta: "Mancano 8 partite. Per vincere il titolo ...

Allegri : 'Bonucci in gol e vittoria alla Juventus : tutti contenti' : ... specialmente contro un Milan che anche stasera ha dimostrato di essere una buona squadra - ha detto il tecnico nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. Siamo andati in ...

Allegri al Cuadrado e la Juventus batte il Milan : +4 sul Napoli : 1 di 3 Successiva TORINO - La Juventus batte il Milan 3-1 allo Stadium e mette una serie ipoteca sullo scudetto. La svolta con Cuadrado al 34' della ripresa: il colombiano insacca di testa dopo ...

Juventus-Milan 0-0 La Diretta Allegri sceglie il 3-5-2 Gattuso conferma Andrè Silva : Va in scena nel posticipo serale delle ore 20.45 di questo turno giocato nel sabato precedente la Pasqua il big match della 30esima giornata di Serie A, la sfida tra la capolista Juventus ed il...

Juventus-Milan - Allegri e Gattuso maestri della 'terza via' : MILAN NEWS Uno studio effettuato oggi dalla Gazzetta dello Sport ha messo in confronto e relazione i metodi di allenamento e gli schemi degli allenatori italiani più eminenti del momento. La 'rosea' ha diviso in tre metodologie gli schemi di gioco utilizzati ...

Juventus-Milan - Gattuso-Allegri che coppia! Dallo sfogo alla pace ritrovata : Due anni insieme a Perugia come giocatori e altrettanti nel Milan con Allegri allenatore e Gattuso nei suoi ultimi scampoli di carriera da calciatore. Quattro stagioni di convivenza che hanno creato ...

Juventus-Milan? 'Facce' ride! Allegri e Gattuso senza filtro : Allegri e Gattuso si sfideranno per la prima volta da allenatori stasera all'Allianz Stadium per una partita che si giocherà molto sulla tensione e l'aspetto emotivo. Max e Rino sono tra i tecnici più ...

Juventus-Real Madrid - le probabili formazioni : andata quarti di finale Champions League. Allegri senza Benatia e Pjanic squalificati : La Juventus è pronta per incrociare di nuovo il Real Madrid. Dopo la finale di Cardiff, i bianconeri dovranno affrontare gli spagnoli ai quarti di finale della Champions League. Un confronto affatto semplice, inutile dirlo, ma al quale la squadra di Allegri arriva con rinnovata fiducia, dopo l’impresa di Wembley che ha consegnato il lasciapassare negli ottavi. Il tecnico della Juve dovrà però fare a meno di due giocatori importanti, ...

Mandzukic non convocato contro il Milan/ Juventus - botta alla coscia sinistra per l'attaccante di Allegri : l'attaccante della Juventus, Mandzukic, non è stato convocato per la partita contro il Milan in programma sabato sera allo Stadium. Allegri non ha potuto inserirlo in lista per infortunio. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 00:08:00 GMT)