Juve | un' altra vittoria al modo di Allegri | ma con il Real deve cambiare

Matuidi : 'Juve di un'altra dimensione rispetto al PSG - vivo una seconda giovinezza' : Nello spogliatoio abbiamo campioni del mondo, ragazzi che hanno vinto campionati in tutta Europa. Abbiamo senatori come Buffon , Chiellini , Barzagli o Marchisio per nominarne alcuni. Anche il legame ...

Juventus - Pjanic : 'Altra finale - stiamo facendo grandi cose' : Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della semifinale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l' Atalanta : 'L'Atalanta è una squadra forte, che mette sempre in difficoltà l'avversario. stiamo facendo bene, dobbiamo ...

DARMIAN ALLA JuveNTUS?/ Allegri avrà il suo terzino : come la prenderanno dall'altra parte della Mole? : DARMIAN ALLA JUVENTUS? Allegri avrà il suo terzino: nuovo colpo dei bianconeri. La società torinese è in pole position per assicurarsi il terzino della nazionale in forza allo United(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:30:00 GMT)

Dani Alves - non solo calcio : ecco l’altra passione dell’ex Juventus [VIDEO] : L’esperienza con la maglia della Juventus è stata altalenante, Dani Alves adesso prova ad essere protagonista con il Psg. La Ligue 1 può essere considerata già in cassaforte mentre per superare il turno in Champions League serve l’impresa contro il Real Madrid ma la squadra francese ha tutte le carte in regola per ottenere il pass per i quarti di finale della competizione. Dani Alves fa sempre molto parlare non solo per le ...

Napoli - altra battaglia con la Juve sul mercato : Il Napoli come la Juventus cercherà Sime Vrsaljko in estate. Secondo Rai Sport , sarà un altro testa a testa tra i due club che si stanno sfidando su molti obiettivi.

Juve - speranza Raiola ma Dybala ha un'altra idea : Secondo Rai Sport , la Juventus spera in Mino Raiola come possibile nuovo agente di Paulo Dybala ma al momento non ci sono margini. L'attaccante argentino ha le idee chiare: vuole andare avanti col fratello ...

Di Marzio : 'Juve - la verità su Politano è un'altra' : Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport , la Juventus non ha mai davvero trattato Matteo Politano . Non si è mai parlato con gli agenti del giocatore, solo una chiamata al Sassuolo utile per muovere le acque e far alzare il suo prezzo ...

Juventus - Buffon insiste : “Giocare un’altra stagione? No - due…” : Juventus, Buffon insiste: “Giocare un’altra stagione? No, due…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Buffon insiste- Intervistato sulle pagine di “TuttoSport” Gigi Buffon ha ribadito la sua voglia di continuare a giocare e di mettersi ancora in gioco in maglia bianconera. Una voglia di calcio ancora viva. Linfa ...

Juventus - Buffon : 'Vorrei giocare un'altra stagione' : ROMA - 'In questo momento sono una persona felice'. Domenica Gianluigi Buffon compirà 40 anni e, nonostante un periodo non certo indimenticabile della sua carriera, il capitano della Juventus vive ...

Juve - Benatia : "Higuain qui fa meno gol - ma vince. Dall'altra parte invece..." : "Giocatori come Higuain in questo momento non ci sono". Medhi Benatia elogia così il suo compagno di squadra in un'intervista esclusiva a Premium Sport. L'attaccante argentino è meno lucido sotto porta in questo periodo? Benatia lo difende: "Lo è perché fa un grande lavoro per la squadra. Ne parlavo proprio con lui, io guardo tutte le partite ...