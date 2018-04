Juve : Buffon sui social - forza e cinismo : ANSA, - TORINO, 1 APR - "Sono contentissimo per la vittoria e per il mio gol". Sami Khedira è raggiante dopo il successo della Juve sul Milan, propiziato da un suo assist e chiuso con la rete del 3-1: ...

Juventus - Buffon 'La forza del cinismo ma ora testa al Real' : Sappiamo di giocare contro la squadra più forte del mondo, sono i detentori per due edizioni della Champions e non è casuale, non ci vuole Buffon per esaminare la forza del Real. La speranza è di ...

Juve - Buffon : "I fischi a Khedira? Sento troppo spesso mugugni dopo un quarto d'ora" : In una serata importante nella corsa verso il settimo scudetto, la nota stonata in casa bianconera sono forse i fischi dello Stadium per Khedira, che poi diventerà decisivo, togliendosi anche qualche ...

Juve - Shade a CM : 'Allegri sbaglia con Marchisio - Buffon smette solo con la Champions. Su Bene ma non Bonucci...' : Shade, è come Peter Pan nel mondo della musica: un bimbo che lotta per i bimbi e con i bimbi, con le armi a propria disposizione: calcio e musica, le due grandi passioni. Da qui siamo partiti nell'...

Juventus - Allegri : "Real? Testa solo al Milan. Buffon - Chiellini e Lichtsteiner titolari" : Un passo alla volta. Guai a proiettare la mente già alla sfida di martedì contro il Real Madrid. Sabato sera c'è il Milan, un Milan con numeri da Juve , almeno nel 2018, : "Ci penseremo da domenica e ...

Milan - Cutrone/ “Se segno alla Juventus faccio dieci giri di campo - a Buffon ho già fatto gol - le offerte..." : Milan, parla Cutrone: “Se segno alla Juventus faccio dieci giri di campo, tante offerte per me, a Buffon ho già fatto gol”. L’intervista del baby rossonero in vista di domani sera(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 11:01:00 GMT)

Juventus Real Madrid/ Buffon vuole il 50mo clean sheet in Champions contro Cristiano Ronaldo : Juventus Real Madrid, i mal di pancia di Marchisio e Isco: a pochi giorni dalla supersfida i due centrocampisti tornano a far parlare di loro per quanto riguarda il calciomercato.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Juve - Buffon : "Contro il Real le gare più belle. Ronaldo è un vero killer" : Gigi Buffon racconta la sua carriera in una ua diretta Facebook, organizzata dalla Uefa dal a Vinovo. Dal debutto, ai compagni. Fino alla sfida con il Real Madrid. La partita ' Germania-Italia del ...

Buffon tra passato - presente e futuro : il portiere della Juve svela tutto : La Juventus è concentrata sulla stagione in particolar modo tra campionato e Champions League, nel frattempo il portiere Buffon parla di passato, presente e futuro attraverso alcune dichiarazioni al profilo ‘Facebook’ ufficiale della Juventus: “Del Piero aveva qualcosa in più, è riuscito ad incantare le più grandi platee. Anche solo allenarmi con giocatori come lui mi ha aiutato a capire come ragiona un campione. Il momento ...

Juventus - Buffon pronto per Cristiano Ronaldo : 'Solo Trezeguet cinico come lui' : TORINO - ' Germania - Italia del Mondiale 2006 è certamente la partita più bella della mia carriera. Poi ci metto le sfide contro il Real Madrid sia del 2003 che del 2015, quindi l'esordio del Parma ...

Juventus - Buffon : 'Ho una stima illimitata per Cristiano Ronaldo' : TORINO - Gigi Buffon si è sottoposto a una raffica di domande dei tifosi sul profilo Facebook della Champions League. Il prossimo avversario in Champions è il Real e quando gli nominano Cristiano ...

Buffon come Valentino Rossi - il consiglio del Dottore al portiere della Juve : Buffon come Valentino Rossi, Valentino Rossi come Buffon. Stiamo parlando di due leggende per i rispettivi sport, calcio e MotoGp, adesso il Dottore dà alcuni consigli all’attuale portiere della Juventus, intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Buffon deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. C’è tanta invidia nei nostri confronti? Sì. Secondo me dà ...