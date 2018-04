IVANA SPAGNA E le sue esperienze sensoriali | Mi danno della matta | ma non lo

IVANA SPAGNA / Dopo la polemica con Gabriele Lazzaro : ospite della d'Urso parla dell'aldilà (Domenica Live) : Ivana Spagna oggi ospite a Domenica Live racconta la sua verità Dopo la polemica di ieri con Gabriele Lazzaro in onda a Sabato Italiano, ecco le ultime news.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:53:00 GMT)

IVANA SPAGNA Vs Gabriele Lazzaro/ "E' vero che sono ingenua ma..." (Sabato italiano) : Ivana Spagna oggi ospite a Sabato Italiano dice la verità sulla veggente Sveva e replica al messaggio di Gabriele Lazzaro: le dichiarazioni ai microfoni di Eleonora Daniele.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:20:00 GMT)

IVANA Spagna/ Sabato Italiano : le sue visioni tra miracoli e fantasmi : Ivana Spagna oggi ospite a Sabato Italiano: su Rai 1 la nota cantautrice italiana. La 63enne sarà ospite presso gli studi del programma condotto da Eleonora Daniele(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:44:00 GMT)

“Vedo i fantasmi e posso prevedere i terremoti”. IVANA SPAGNA choc. La cantante spiega tutti i suoi ‘superpoteri’ lasciando sbigottiti i fan : Una rivelazione che ha spiazzato i suoi tantissimi fan sparsi per l’Italia e per il mondo, parole che hanno sorpreso un po’ tutti e fatto il giro dei social, anticipando in parte i contenuti di un libro che rivela dettagli inediti della sua vita. Di chi parliamo? Della sempre amatissima Ivana Spagna, artista capace di costruirsi una carriera unica sia nel nostro Paese che fuori dai confini, con oltre 10 milioni di dischi ...

IVANA SPAGNA / La cantante torna in tv per parlare del suo libro 'Sarà capitato anche a te' (S'è fatta notte) : IVANA SPAGNA, la cantante torna in televisione nel salotto di Maurizio Costanzo su Rai Uno per raccontare il suo nuovo libro ''Sarà capitato anche a te''. (S'è fatta notte)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:10:00 GMT)

IVANA SPAGNA alla macchina della verità : ecco cosa racconta la cantante : ROMA - macchina della verità per Ivana Spagna a Domenica Live . Più volte la cantante ha affermato di parlare con fantasmi e defunti e di aver avuto sogni premonitori, arrivando perfino a sognare di ...

Domenica Live - IVANA SPAGNA e la macchina della verità : “I miei sogni premonitori sono realtà” : “I contatti più importanti li ho in sogno, perché mi parlano, invece quando vedo le entità non mi parlano” “Crede al 100% in quello che dice, per me è la verità.” è il verdetto dell’incaricato della “macchina della verità”. Sul racconto di Ivana Spagna non ci sono dubbi: è convinta di quel che dice. La cantante racconta molti episodi di sogni premonitori, come quando ha sognato un incidente, la notte ...

IVANA SPAGNA/ La macchina della verità le dà ragione (Domenica Live) : IVANA SPAGNA, dai sogni premonitori alle sue visioni di fantasmi senza volto: la sua esperienza a Domenica Live dove si sottopone alla macchina della verità.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 15:44:00 GMT)

Domenica Live - IVANA SPAGNA sbotta contro Karina Cascella : Ivana Spagna a Domenica Live: l’attacco a Karina Cascella Come ogni Domenica il pubblico di Canale 5 apre le porta di casa propria a Barbara D’Urso e Domenica Live. Il contenitore di successo targato Videonews ha aperto la puntata di oggi con un talk show sulle strane presenze dell’al di là che si sono manifestate ad alcuni vip. Il salotto di Carmelita si è quindi riempito di personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontare la propria ...

IVANA Spagna/ Sogni premonitori e fantasmi : reali o no? Lo dirà la macchina della verità (Domenica Live) : Ivana Spagna, dai Sogni premonitori alle sue visioni di fantasmi senza volto: la sua esperienza a Domenica Live dove si sottopone alla macchina della verità.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 14:24:00 GMT)

IVANA SPAGNA incidente sfiorato dopo un sogno premonitore : la confessione a Pomeriggio 5 : Ivana Spagna e il sogno premonitore sull’incidente stradale: il racconto a Pomeriggio 5 I sogni premonitori esistono? Secondo Ivana Spagna sì. La popolare cantante ha rivelato a Pomeriggio 5 di aver sognato un incidente stradale che si è poi quasi concretizzato. L’artista è riuscita ad evitare il peggio ma quell’incubo ha fatto riflettere Ivana. Che […] L'articolo Ivana Spagna incidente sfiorato dopo un sogno premonitore: ...