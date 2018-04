Ivan Cattaneo Non ambisco ad essere una icona gay Domenica In

SANREMO 2018 / Chi sarà il vincitore? Ivan Cattaneo : "Ormai è il funerale della musica" : SANREMO 2018 : Luca Barbarossa presenta la canzone 'Passame er sale', scritta in dialetto romanesco, nella quale racconta il suo ventennale amore per la moglie.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 18:39:00 GMT)

Domenica Live - Donatella Rettore : reunion al buio con Ivan Cattaneo : “Finché c’è vita non bisogna soffrire”. Pantaloni neri trasparenti e naso da clown, Donatella Rettore non molla, nonostante la recente perdita finanziaria: 500.000 euro persi in azioni bancarie a causa del fallimento delle banche venete. “I soldi sono solo carta, non ci si può suicidare perché si sono persi i risparmi”. La cantante di Cobra aveva investito i suoi risparmi nella Banca Popolare di Vicenza, ed ha ...