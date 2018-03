Italiano trovato morto   con fratture alla testa a Istanbul | la stampa turca «Colpito

Messico : broker Italiano trovato morto : Messico - Alberto Villani, broker 37enne di Pavia è stato trovato morto in un sacco di plastica a Tlaltizaplan, una cittadina che si trova a circa 100 chilometri da Città del Messico. L’intermediario finanziario, che abitava a Pavia, sarebbe stato ucciso a colpi di revolver in testa e di fianco al corpo rinchiuso in un sacco di plastica è stato trovato anche un cartello con un messaggio inquietante: "questo mi è successo perché sono un ...

Italiano trovato morto in Turchia - era stato ricoverato in ospedale : Emergono nuove informazioni sul caso di Alessandro Fiori, il manager di 33 anni di Cremona scomparso il 13 marzo a Istanbul e trovato morto con il cranio fracassato giovedì. Il 15 marzo, cioè il giorno successivo a quello del ritrovamento dei documenti e del telefonino in un cestino della spazzatura, Fiori era stato ricoverato in un ospedale. Lo hanno ripreso le telecamere del nosocomio anche se al momento non ci sono dettagli sul ricovero.

Un Italiano di 37 anni che viveva a Pavia è stato trovato morto in Messico : Un italiano di 37 anni che viveva a Pavia è stato trovato morto in Messico, scrive la Provincia pavese. L’uomo si chiamava Alberto Villani, faceva l’intermediario per operazioni finanziarie e secondo la Provincia pavese viaggiava spesso per lavoro. Il suo corpo The post Un italiano di 37 anni che viveva a Pavia è stato trovato morto in Messico appeared first on Il Post.

La tragica fine di Fiori : ritrovato il corpo dell'Italiano scomparso in Turchia Video : Tragico epilogo per la sorte di #alessandro Fiori. Il cadavere dell'uomo è stato trovato in #Turchia e sarebbe stato gia' riconosciuto dal papa' Eligio che si trovava in Turchia per aiutare le ricerche del figlio. A dare l'annuncio la trasmissione 'Chi l'ha visto', in onda oggi su Rai3. Trovato il cadavere dell'uomo scomparso in Turchia: le prime informazioni Alessandro Fiori era arrivato in Turchia il 12 marzo scorso [Video]. Viaggiava spesso ...

Trovato senza vita Alessandro Fiori - l’Italiano scomparso a Istanbul : È finita nel peggiore dei modi la ricerca di Alessandro Fiori, 33 anni, originario di Soncino, Cremona. Da oltre due settimane la sua famiglia aveva denunciato la sua scomparsa a Istanbul. Il giovane manager, che viveva a Milano e lavorava all’interno di una multinazionale specializzata in depurazione e trattamento delle acque, era arrivato nella città turca il 12 marzo scorso. Aveva comprato un biglietto low cost, come spesso faceva, ed ...

“Morto - ritrovato in queste condizioni”. Alessandro - si chiude nel peggiore dei modi la ricerca del 33enne Italiano scomparso in Turchia : E’ stato ritrovato morto Alessandro Fiori, l’italiano di 33 anni di Soncino scomparso due settimane fa a Istanbul, poco dopo il suo arrivo. I media turchi confermano la notizia del ritrovamento del cadavere. Sarà l’autopsia a chiarire la cause della morte. Secondo alcuni siti di informazione turchi, riferisce la trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’, il padre avrebbe riconosciuto il corpo del 33enne arrivato ...

