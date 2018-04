Italiano morto a Istanbul | media turchi | “Colpito da infarto | cranio fracassato perché è

Italiano morto in Turchia - per i media ucciso da un infarto : Alessandro Fiori, il manager cremonese trovato morto in Turchia con il cranio fracassato, potrebbe essere stato colpito da un infarto ed essere caduto sugli scogli. La ricostruzione arriva dai media ...

Italiano morto in Turchia - per i media ucciso da un infarto : Alessandro Fiori, il manager cremonese trovato morto in Turchia con il cranio fracassato, potrebbe essere stato colpito da un infarto ed essere caduto sugli scogli. La ricostruzione arriva dai media turchi, e si basa sul fatto che il giorno prima della sua scomparsa l'uomo era stato colto da un malore mentre passeggiava a Istanbul, cadendo e rompendosi gli occhiali, ed era stato ricoverato in ospedale, per essere dimesso alcune ore più tardi.

Luigi De Filippo - morto l'attore e regista Italiano : È' morto a Roma, all'età di 87 anni, Luigi De Filippo. Ne danno notizia fonti vicine alla famiglia.Attore, regista e commediografo, figlio di Peppino De Filippo, ultimo erede della storica dinastia, era nato a Napoli il 10 agosto 1930. Fino a metà gennaio era stato in scena, con 'Natale in casa Cupiello', al Teatro Parioli di Roma di cui era direttore artistico.

Messico : broker Italiano trovato morto : Messico - Alberto Villani, broker 37enne di Pavia è stato trovato morto in un sacco di plastica a Tlaltizaplan, una cittadina che si trova a circa 100 chilometri da Città del Messico. L’intermediario finanziario, che abitava a Pavia, sarebbe stato ucciso a colpi di revolver in testa e di fianco al corpo rinchiuso in un sacco di plastica è stato trovato anche un cartello con un messaggio inquietante: "questo mi è successo perché sono un ...

Chi era Alessandro Fiori - l'Italiano morto a Istanbul : Alessandro Fiori aveva 33 anni ed era originario di Soncino, comune della provincia di Cremona. Da tempo viveva a Milano, dove faceva il rappresentante per una multinazionale che produce impianti di ...

Italiano trovato morto in Turchia - era stato ricoverato in ospedale : Emergono nuove informazioni sul caso di Alessandro Fiori, il manager di 33 anni di Cremona scomparso il 13 marzo a Istanbul e trovato morto con il cranio fracassato giovedì. Il 15 marzo, cioè il giorno successivo a quello del ritrovamento dei documenti e del telefonino in un cestino della spazzatura, Fiori era stato ricoverato in un ospedale. Lo hanno ripreso le telecamere del nosocomio anche se al momento non ci sono dettagli sul ricovero.

L'Italiano morto a Istanbul svenne in strada e fu portato in ospedale : lo rivelano alcuni testimoni : Emergono nuovi dettagli sulla morte del manager italiano Alessandro Fiori, 33 anni, il cui corpo senza vita è stato trovato a Istanbul dopo alcuni giorni in cui si erano perse le sue tracce. Secondo alcuni testimoni, che hanno parlato alla tv turca, Fiori il 15 marzo avrebbe avuto un malore, svenendo in mezzo alla strada, al seguito del quale sarebbe stato portato in ospedale, all'Haseki Research and Training Hospital. Cadendo si sarebbe rotto ...

“Ucciso”. Italiano in Messico ritrovato morto. Accanto al cadavere un biglietto agghiacciante : Ucciso con due colpi di pistola. Italiano trovato morto in Messico. Un altro giallo che arriva dall’altre parte dell’oceano e ha come protagonista un nostro connazionale. Dopo quello dei tre napoletani scomparsi nel gennaio scorso ecco il caso di Alberto Villani, un intermediario finanziario di 37 anni residente a Pavia. Sulla vicenda indaga la polizia. Ancora frammentarie le notizie che arrivano dal Messico. A quanto si apprende, Alberti ...