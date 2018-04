Italia | per pranzo Pasqua spesi 1 | 2 mld

Pasqua : Italia - per pranzo tradizionale spesi 1 - 2 mld : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

L'Italiano Riccardo Romiti è all'interno del video di Blizzard per il ventesimo anniversario di Starcraft : Starcraft compie vent'anni, vent'anni di battaglie tra Terran, Protoss e Zerg; icone divenute leggenda nel panorama del gaming mondiale come Sarah Kerrigan, Tassadar e soprattutto Jim Raynor, iconico eroe della resistenza terrestre che ha ispirato nella scelta del suo nome di battaglia Riccardo Romiti "Reynor", uno dei più forti giocatori di Starcraft 2 al mondo a soli 15 anni.Blizzard festeggia uno dei suoi giochi più amati con un video ...

Hockey prato - l’Italia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 : azzurre - sarà la volta buona per la qualificazione? Anche gli uomini in crescita : Tre uscite, due vittorie ed una sconfitta. Roberto Carta può giudicare più che positivo il raduno in terra olandese per la nazionale femminile di Hockey su prato. Le azzurre hanno affrontato delle selezioni Orange, che militano nelle varie serie del campionato locale. Se nel primo giorno la sfida all’Orange Rood sembrava essere proibitiva, poi sono arrivati due convincenti successi contro HC Eindhoven (8-1) e MHC Boxmeer (3-0). Il cammino ...

Redditi - ecco quanto dichiarano gli Italiani Comune per Comune : ... dunque relativo ai Redditi prodotti nel 2016, diffuse nei giorni scorsi dal ministero dell'Economia. Basta cliccare sulla cartina dell'Italia e scoprire se si è sopra o sotto la media della propria ...

Italiano morto a Istanbul - media turchi : “Colpito da infarto - cranio fracassato perché è caduto sugli scogli” : Ha avuto un infarto ed è caduto sugli scogli dove si è fracassato il cranio. Infine è stato trascinato dalla corrente in mare. E’ così, secondo la stampa turca, che è morto Alessandro Fiori, il manager originario di Soncino (Cremona) il cui cadavere è stato ritrovato venerdì. Era partito per la metropoli turca il 12 marzo e due giorni dopo di lui non si era saputo più nulla. Il suo cadavere è stato visto da alcuni passanti in acqua, nei ...

Con l’aumento dell’IVA al 25% stangata da 30 miliardi di euro per gli Italiani : I calcoli di Unimpresa tracciano uno scenario da incubo per le famiglie italiane nel caso in cui il nuovo governo non riuscirà a disinnescare le clausole di salvaguardia.Continua a leggere

Per la burocrazia Italiana - il piccolo Muhammad non esiste - il gemello sì. Niente pediatra e medicine : Per l'Agenzia delle Entrate, il piccolo Muhammad Ashtar Abbas, nato il 5 ottobre 2017 all'ospedale di Novara, non esiste. Non può avere codice fiscale, e dunque né pediatra né medicine. È un bambino reso invisibile dalla burocrazia italiana. Il motivo è che condivide il primo nome con il gemellino, Muhammad Ammar, nato pochi minuti prima di lui. A raccontare la storia paradossale di questi due fratellini ...

Dove e quando cadrà la stazione spaziale cinese Tiangong-1 : orari - chiarimenti pericoli e situazione in Italia : Dove e quando cadrà la stazione spaziale cinese Tiangong-1? Del satellite vi abbiamo già parlato, ma adesso cerchiamo di stringere di più il cerchio per meglio capire le dinamiche della situazione che va dispiegandosi. C'è da dire, per prima cosa, che l'apparecchiatura sta viaggiando a ranghi ridotti, scendendo molto meno rapidamente del previsto, per via della scarsa attività solare circostante. Secondo le ultime previsioni, il 'Palazzo ...

Lungo la nuova rotta dei disperati dove i gendarmi dettano legge “Siamo in Italia - ma comandano loro” : Dicono che a primavera, e con il disgelo, la montagna regalerà brutte sorprese. E che da sotto la neve ridotta in poltiglia affiorerà il corpo di chi non ce l’ha fatta ad attraversare il confine inseguendo il sogno della Francia. E dicono anche che l’incidente dell’altra notte con la polizia francese non è certo una novità. ...

SUPERMAN/ Su Italia 1 il film con Marlon Brando e Gene Hackman (oggi - 1 aprile 2018) : SUPERMAN, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 1 aprile 2018. Nel cast: Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve, alla regia Richard Donner. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 03:45:00 GMT)

Boxe - Europei U22 2018 : Aziz Mouhiidine in finale - Italia con quattro pugili in lotta per l’oro! Iozia e Arecchia di bronzo : Penultima giornata di gare a Targu Jiu (Romania) dove si stanno disputando gli Europei U22 di Boxe. Oggi erano impegnati tre azzurri nelle semifinali. Vittoria di Aziz Abbes Mouhiidine che ha inflitto un pesante 4-1 all’azero Abdullayev tra i +91kg e si è così guadagnato la finale contro il croato Milun. Francesco Iozia, invece, ha perso 5-0 contro il quotato turco Erdemir e si deve accontentare della medaglia di bronzo tra i 64kg proprio ...