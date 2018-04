Israele - Netanyahu elogia soldati dopo i sanguinosi scontri di Gaza : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con i soldati per aver "sorvegliato le frontiere del Paese" durante le sanguinose proteste di venerdì alla frontiera con la Striscia di Gaza in cui sono morti 16 palestinesi. "Bravi ai nostri soldati", ha scritto in un comunicato. "Israele agisce con vigore e determinazione per proteggere la sua sovranità e la sicurezza dei suoi cittadini", ha aggiunto.

Israele - il premier Netanyahu ricoverato in ospedale : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato ricoverato in ospedale e sottoposto a una serie di test presso l'Hadassah-University Medical Center di Ein Kerem in tarda serata per la febbre ...

Israele - fallito il piano per deportare gli immigrati. Ma Netanyahu tira dritto : “Infiltrati peggiori dei terroristi del Sinai” : Il primo ministro Benjamin Netanyahu parlando l’altra sera ad una cerimonia nella regione del Negev, è tornato sulla questione degli immigrati illegali in Israele accusandoli di “essere peggiori dei terroristi del Sinai”. Gli “Infiltrati” africani sono una minaccia più temibile del terrorismo. Il premier tira dritto per la sua strada e sembra non voler rinunciare al suo piano per l’espulsione di 50mila immigrati illegali africani arrivati negli ...

Israele - Netanyahu : 'Fondi per Gaza vengono usati per tunnel Hamas' : "E' arrivato il momento che la comunità internazionale realizzi che i fondi di assistenza per Gaza vengono sepolti sotto terra", cioè utilizzati per costruire tunnel. Lo ha detto il premier israeliano ...

Anche per il Guatemala Gerusalemme è la capitale d'Israele. Oggi Netanyahu dal "vero amico" Trump : Il Guatemala ha deciso di seguire gli Usa nel riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. Lo ha detto, secondo i media israeliani, il suo presidente Jimmy Morales in un intervento all'Aipac, l'associazione Usa pro Israele, proprio nel giorno in cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontra a Washington il presidente americano Donald Trump.Morales ha Anche spiegato che l'ambasciata dello Stato centroamericano si muoverà ...

Israele : premier Netanyahu - ambasciata Usa a Gerusalemme in occasione anniversario indipendenza Stato ebraico è 'momento storico' : Netanyahu è poi intervenuto sull'andamento dell'economia israeliana, sottolineando la "crescita impressionante" del reddito medi netti dal 2009, anno della sua entrata in carica, al 2016. Tale ...

Israele : forse nuova inchiesta Netanyahu : 21.55 Dopo che la polizia ha consigliato la sua incriminazione per corruzione (passata ora al vaglio della magistratura), per i media di Israele, nuovi problemi attendono il premier Netanyahu al suo ritorno dalla Conferenza di Monaco. La polizia ha infatti arrestato alcune personalità a lui molto vicine, ben note negli ambienti delle telecomunicazioni, la cui identità non è stata ancora divulgata. Netanyahu, precisano i media,non è fra i ...