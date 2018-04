Israele | la polizia arresta quasi cinquecento lavoratori Protesta delle associazioni dei

Israele - Netanyahu incriminato per corruzione?/ La denuncia della polizia : il premier in tv - "non mi dimetto" : Israele, Netanyahu incriminato per corruzione? La denuncia della polizia alla magistratura, a due anni dall'inizio delle indagini. Il premier si difende in diretta tv.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:08:00 GMT)

Israele - polizia israeliana chiede l’incriminazione per corruzione del premier Netanyahu : La polizia israeliana raccomanderà l’incriminazione per corruzione del premier Benyamin Netanyahu in entrambi i casi in cui è indagato. Lo anticipa l’emittente Canale 10 mentre si attende il comunicato ufficiale della polizia che dovrebbe arrivare entro le prossime ore. Netanyahu è sotto inchiesta per due vicende. La prima è il “caso 1000“, nel quale il premier è accusato di aver ricevuto casse di sigari e champagne da ...