Io sono Tempesta | Elio Germano e Marco Giallini insieme sul grande schermo

Giuliano Sangiorgi compone per il balletto - sua la colonna sonora di Tempesta : i dettagli : Giuliano Sangiorgi compone per il balletto. La novità riguarda Tempesta, colonna sonora ispirata a un'opera shakespeariana, nel quale il leader dei Negramaro ha messo la sua firma. Lo spettacolo debutta a teatro il 12 giugno prossimo, con la prima al Piccolo Teatro di Milano organizzata dalla Fondazione Arteballetto. Quella della danza rappresenta una nuova esperienza per Giuliano Sangiorgi, che ha già debuttato sul grande schermo ed è già ...