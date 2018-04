Internet | al via la campagna per Qwant | il motore di ricerca che tutela la privacy

Saldi agli sgoccioli - viaggio tra i negozianti di Foligno : "Penalizzati da Internet e dal periodo" : Malcontento generale, da parte dei commercianti di Foligno, a pochi giorni dal termine dei Saldi invernali. Intervistando i titolari di diverse attività, tra quelle del centro storico, è emerso che ...

La fede ai tempi di Internet - Papa Francesco dichiara guerra alle nuove eresie che si diffondono via web : ... e così Papa Francesco, tramite la Congregazione per la fede, si attrezza e si prepara a fronteggiarle pubblicando un documento diretto ai vescovi di tutto il mondo. 'Nei nostri tempi prolifera un ...

Gare di Formula 1 in diretta streaming via Internet : ecco F1 TV : Diversamente, il servizio gratuito, sarà disponibile "quasi in tutto il mondo" al lancio, come complemento al servizio a pagamento che risulta certamente più appetibile. A noi F1 TV Pro sembra un'...

Cuba : al via task force Usa per agevolare accesso a Internet : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Passaporto - bollo auto - denuncia dei redditi. I britannici fanno - quasi - tutto via Internet : Il Regno Unito è considerato tra i Paesi più avanzati al mondo per quanto riguarda l'e-government e l'identità digitale dei suoi cittadini. Il portale gov.uk, lanciato nel 2012, consente l'accesso online ai servizi di ministeri e uffici governativi. Si può ...

Sky in Italia si vedrà senza parabola - via Internet : Ancora in tema di offerta over the top , Sky ha preannunciato l'esordio a livello pan-europeo dello Streaming Stick , descritto come dispositivo volto ad ampliare la portata e la velocità dei servizi ...

Internet - studi e viaggi all’estero : ecco i giovani che sfidano Putin : Sono i giovani lo zoccolo duro dei sostenitori di Aleksey Navalny. Domenica scorsa, così come a marzo e a giugno, sono stati soprattutto loro a scendere in piazza rispondendo all’appello dell’oppositore. Sono ragazzi che non conoscono la Russia senza Putin e che si informano su Internet, aggirando per quanto possibile la propaganda che, all’interno...

Debutta la rete Internet quantistica : i dati viaggiano veloci e ultrasicuri Video : Arriva proprio dal lontano oriente la conferma che si stava aspettando: “La connessione internet #quantistica è possibile”. Si tratta di una nuova tecnologia che sfrutta il collegamento tramite fibra ottica e la tecnologia satellitare. Finalmente dopo circa due anni di lavori sul progetto da parte dell’Accademia Austriaca delle Scienze , dell’Universita' di Vienna e dell’Accademia Cinese delle Scienze. Sulle fibre ottiche le informazioni ...

