Inter | verso il derby con un Brozovic mai visto Contro le veronesi

Serie A - 30^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...

Inter - il dopo-Sabatini : si va verso una 'promozione' Video : Il matrimonio tra Walter Sabatini e Suning, dunque anche quello con l'#Inter, è terminato dopo meno di un anno. Alla base ci sarebbero i 'paletti' che la dirigenza cinese ha imposto sul calciomercato nerazzurro, pur possedendo ingenti risorse economiche. Nell'ultima sessione di gennaio, ad esempio, dopo aver diretto con un'abile regia i possibili arrivi di Ramires e Pastore, Sabatini si è visto bloccare le trattative dai vertici societari. ...

Inter - dalla Cina : 'Walter Sabatini verso l'addio' : MILANO - Dopo nove mesi sembra arrivata al capolinea l'avventura di Fabio Capello alla guida del Jiangsu Suning, il club cinese che condivide la proprietà con l'Inter. E presto potrebbe concludersi ...

[L'Intervista] "Sulla maggioranza di governo la partita è ancora tutta da giocare. E il partito di Di Maio è diverso dal Movimento 5 Stelle" : Purtroppo chi fa politica è più attratto da chi vince ed è forte che non dai più deboli". L'Opa della Lega su Fi potrebbe andare in porto in breve tempo? "Non credo. Salvini si sta rivelando un buon ...

Verso il governo? Romani (FI) : “Problema è veto M5s a Berlusconi Interlocutore. Errore lasciar parlare Salvini per noi” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: “Se questa è la ...

Fed : verso rialzo tassi Interesse : ...da presidente sarà dedicata a cercare un equilibrio fra un'inflazione bassa sotto l'obiettivo del 2% e i falchi della Fed che spingono a guardare più al rischio di un surriscaldamento dell'economia ...

Roadshow per l'Internazionalizzazione : 'Italia per le imprese - con le PMI verso i mercati esteri'. Il 21 marzo appuntamento a Genova : Il primo settore di export per l'economia di Genova è costituito dalla costruzione di navi e imbarcazioni, che rappresenta quasi il 14% delle esportazioni provinciali. Seguono l'esportazione di ...

Verso Samp-Inter - Spalletti : "Non possiamo più sbagliare" : Il tecnico nerazzurro: "Le motivazioni devono essere a duemila fino a fine campionato. Dritti sui pedali e spingere"