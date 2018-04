Inter | Spalletti e la rivoluzione nata a centrocampo

Inter - Spalletti ritrova Brozovic - Perisic e Icardi : ora insidia la Roma : In un mese l'Inter è rinata fino a insediare addirittura il terzo posto della Roma. Con il derby da recuperare, in campo tra tre giorni, i nerazzurri vedono il sorpasso sui giallorossi. Per la ...

Inter - Spalletti : 'Non siamo ancora guariti. Derby? Non firmo per il pari' : L'allenatore dell' Inter , Luciano Spalletti , ha parlato a Premium Sport dopo il 3-0 sul Verona: 'Abbiamo avuto un impatto forte sulla partita , era quello che dovevamo fare. Poi abbiamo gestito , sprecando poche energie: abbiamo fatto tutto bene, eccetto qualche ...

Inter - Spalletti / L'addio di Sabatini - gli obiettivi di mercato : "Seguiamo i nostri in prestito" : Inter, Spalletti: il tecnico nerazzurro sottolinea come sia dispiaciuto per L'addio di Walter Sabatini ma anche come l'anno prossimo sarà ancora sulla panchina del club meneghino.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 23:21:00 GMT)

Spalletti : “sarò allenatore dell’Inter anche il prossimo anno” : “Rinnovo? Io non sono in scadenza di contratto, oggi si è iniziato a fare il programma per gli Stati Uniti per la tournée, io sarò l’allenatore dell’Inter il prossimo anno”. E’ la precisazione sul futuro del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, alla vigilia della gara valida per la 30esima giornata di campionato contro il Verona. (Int/AdnKronos) L'articolo Spalletti: “sarò allenatore dell’Inter anche il ...

Inter - Spalletti in conferenza stampa : il futuro - il mercato e possibili ritorni a sorpresa : L’Inter si prepara per la gara di campionato contro il Verona, in conferenza stampa il tecnico Luciano Spalletti dà indicazioni su presente e futuro: “Battere il Verona è il miglior allenamento mentale per il Derby, io sono abituato a fare una cosa per volta”. Sulle dimissioni di Sabatini: “E’ normale che abbiano fatto rumore, personalmente mi è dispiaciuto molto, io lo vedo come un samurai del calcio che lotta per ...

Inter - Ligabue incontra Spalletti : ad Appiano Gentile è Luciano & Luciano : Un ospite di spessore ad Appiano Gentile per l'Inter di Luciano Spalletti. Un cantautore amato e apprezzato in tutto il mondo e noto Interista: Luciano Ligabue. Luciano & Luciano, come annunciato dall'Inter su Twitter. Foto, sorrisi e regali per Ligabue, che ha assistito all'ultimo allenamento dei nerazzurri in vista ...

Probabili formazioni / Inter Verona : i dubbi di Spalletti. Diretta tv - orario e ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Verona: Diretta tv e le ultime novità del match di Serie A. Per la sfida casalinga Spalletti dovrebbe confermare gli 11 visti in campo con la Sampdoria.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:51:00 GMT)