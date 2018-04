Inter | il giocatore ha deciso | non vuole tornare e lo ha comunicato alla società

Adriano ricoverato in ospedale : ecco cosa è successo all'ex giocatore dell'Inter Video : #Adriano Leite Ribeiro è rimasto nel cuore di tutti i tifosi dell'#Inter ed anche l'Imperatore - come era stato soprannominato dai sostenitori nerazzurri - continua a re con grande passione le sorti della Beneamata. La scorsa settimana il calciatore brasiliano è stato a Milano ed ha fatto visita ad Appiano Gentile per ritrovare vecchi amici, in una sorta di ritorno al passato. Adriano ha poi parlato a Inter Tv, raccontando i ricordi che lo ...

Adriano ricoverato in ospedale : ecco cosa è successo all'ex giocatore dell'Inter : Adriano Leite Ribeiro è rimasto nel cuore di tutti i tifosi dell'Inter ed anche l'Imperatore - come era stato soprannominato dai sostenitori nerazzurri - continua a seguire con grande passione le sorti della Beneamata. La scorsa settimana il calciatore brasiliano è stato a Milano ed ha fatto visita ad Appiano Gentile per ritrovare vecchi amici, in una sorta di ritorno al passato. Adriano ha poi parlato a Inter Tv, raccontando i ricordi che lo ...

Juventus all'assalto di un giocatore dell'Inter : All'orizzonte c'è l'ultimo scorcio di campionato e per molte squadre è ancora il tempo di rincorrere i propri obiettivi. Non fanno eccezione le storiche rivali del calcio italiano: Juventus ed Inter. I bianconeri sono ancora in corsa su tre fronti e sognano quello che sarebbe uno storico triplete. Quello centrato nel 2010 da un'Inter che, invece, oggi è costretta a rincorrere. I nerazzurri sono alla ricerca di una nuova identità che li possa ...

Inter - Ausilio : 'De Vrij? Ottimo giocatore ma non ha firmato con noi' : ... 'Firma vicina? Non parlo degli altri giocatori, ci sono opportunità di mercato e tra queste cercheremo di cogliere le migliori occasioni - conclude nell'Intervista rilasciata a Premium Sport -. L'...

Inter - Ausilio : "De Vrij? Ottimo giocatore - ma non ha firmato con noi" : Queste le parole del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, Intervistato da Premium Sport , che ha aggiunto: "Ferrero ha detto che abbiamo chiesto Torreira? Il presidente è una persona con cui ...

Maicon : 'L'Inter ha preso un giocatore fortissimo! Direi a un bimbo che i nerazzurri...' : Piccola anticipazione da La Gazzetta dello Sport delle parole di Maicon , ex terzino che ricorda i tempi dell'Inter: 'I nerazzurri hanno preso un giocatore fortissimo: Skriniar mi è davvero piaciuto. Cos'è l'Inter? Dovessi spiegarla a un ...

Juventus - Marotta a carte scoperte : “Darmian? Giocatore Interessante. Emre Can? Noi facciamo…” : Juventus, Marotta a carte scoperte: “Darmian? Giocatore interessante. Emre Can? Noi facciamo…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Marotta- Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni dei giornalisti in occasione della consegna del premio Sportivo Piemontese dell’Anno. DARMIAN ED Emre CAN OBIETTIVI CONCRETI Marotta ha rotto gli ...

Calciomercato Inter - accordo totale con il giocatore : L'Inter è dunque tornata alla vittoria dopo due mesi, battendo il Bologna a San Siro per 2-1. La vittoria ha consentito i nerazzurri di scavalcare la Lazio portandosi al terzo posto in classifica, con gli uomini di Simone Inzaghi che scivolano al quinto posto dopo la sconfitta per 4-1 contro il Napoli, con l'unico gol laziale siglato da Stefan De Vrij, difensore che da tempo è finito nel mirino della Beneamata per la prossima stagione. Il ...

Il giocatore sorprende tutti : 'Voglio tornare all'Inter a tutti i costi' : Faranno certamente discutere le parole dell'ex interista Fredy Guarin, che in un intervista alla Gazzetta dello Sport ha colto l'occasione per mandare un messaggio all'Inter, per niente velato. Il colombiano vuole tornare in nerazzurro e per farlo è disposto ad abbassarsi lo stipendio di un quinto. Attualmente il giocatore guadagna 10 milioni di euro, ma si è detto disposto a scendere a 2 milioni pur di vestire la maglia nerazzurra. I giocatore ...