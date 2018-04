L'Inghilterra teme per Wilkins - è in coma : E' ricoverato in condizioni critiche a Londra a causa di grave problema cardiaco l'ex capitano della nazionale inglese Ray Wilkins. Secondo quanto riferito dalla moglie Jackie al 'Daily Mirror', l'ex ...

Inghilterra - Wilkins ricoverato in gravi condizioni : E’ ricoverato in condizioni “critiche” al St George’s Hospital di Londra l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale inglese Ray Wilkins. L’ex giocatore 61enne, a quanto riportato dalla moglie Jackie a un quotidiano britannico, è stato vittima di un arresto cardiaco la scorsa notte mentre si trovava in casa assieme alla famiglia. Opinionista televisivo, Wilkins ha giocato in Italia per tre stagioni, dal ...

Inghilterra - Ray Wilkins in gravi condizioni : LONDRA , Inghilterra, - Ray Wilkins è ricoverato in 'condizioni critiche' al St. George's Hospital di Londra. Lo rende noto la stampa inglese e la BBC fa sapere che la famiglia dell'ex centrocampista ...

Inghilterra - Ray Wilkins in gravi condizioni : LONDRA - Ray Wilkins è ricoverato in ' condizioni critiche' al St. George's Hospital di Londra. Lo rende noto la stampa inglese e la BBC fa sapere che la famiglia dell'ex centrocampista inglese ha ...