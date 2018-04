Infortunio N’Koulou | ansia in casa Torino | le ultime

calcioweb.eu

(Di domenica 1 aprile 2018)N’KOULOU – Ilha conquistato tre punti preziosi nella gara contro il Cagliari, la squadra di Mazzarri ha convinto lasciando alle spalle ledeludenti prestazioni e sconfitte. Una brutta notizia per i granata,per il difensore N’Koulou, il calciatore ha chiesto il cambio durante la partita contro la squadra di Diego Lopez per un problema alla caviglia. Nelle prossime ore verranno effettuati nuovi accertamenti, difficile un recupero per la partita contro il Crotone, Mazzarri spera di recuperarlo per la gara contro l’Inter. L'articoloN’Koulou,in: lesembra essere il primo su CalcioWeb.